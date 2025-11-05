Noi detalii despre jaful de la Luvru. Printre suspecți se află un fost paznic la un muzeu din Paris și mic influencer pasionat de motociclete

Locul pe unde hoții au pătruns în muzeul Luvru din Paris. Sursă foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Unul dintre bărbații arestați în cazul jafului de bijuterii de la Muzeul Luvru este o mică vedetă pe rețelele sociale, pasionată de motociclete, care a lucrat ca agent de pază la Centrul Pompidou, scrie presa franceză. Bărbatul de 39 de ani, identificat ca Abdoulaye N., a fost arestat la domiciliu la șase zile după furtul spectaculos din 19 octombrie, notează The Guardian.

Abdoulaye N. este acuzat de furt organizat și de constituirea unui grup infracțional. Un tribunal din Bobigny, situat la nord de Paris, a amânat miercuri procesul acestuia într-un alt dosar, în care este acuzat de distrugerea unor bunuri publice, invocând „atenția mediatică și evenimentele recente”.

În total, patru suspecți se află în arest preventiv în legătură cu jaful. Hoții au fugit cu opt bijuterii valoroase, printre care un colier cu smaralde și diamante dăruit de Napoleon I soției sale, Maria Luiza, și o diademă cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care i-a aparținut împărătesei Eugenia, soția lui Napoleon al III-lea. Bijuteriile nu au fost încă recuperate.

Conform Le Parisien și BFMTV, ADN-ul lui Abdoulaye N. a fost găsit pe o vitrină spartă și pe obiecte abandonate la locul faptei – printre care mănuși, o vestă reflectorizantă și un polizor. Presa scrie că el este suspectat că ar fi fost unul dintre cei doi bărbați care au pătruns în galerie.

Cunoscut online sub numele Doudou Cross Bitume, suspectul publicase numeroase videoclipuri pe YouTube, TikTok și Instagram, în care apărea făcând cascadorii cu motocicleta în Paris și Aubervilliers.

Unele clipuri, însoțite de sloganul Toujours plus près du bitume („Întotdeauna aproape de asfalt”), îl arată făcând cascadorii cu motocicleta în Paris și Aubervilliers, în apropiere de Stade de France. Alte filmări conțin sfaturi pentru antrenamente musculare.

În mai multe videoclipuri, Doudou Cross Bitume apare pe o motocicletă Yamaha TMax, același model de maxi-scuter puternic folosit de autorii jafului pentru a fugi de la locul faptei.

Potrivit Le Parisien, Abdoulaye N. a lucrat anterior pentru compania de curierat UPS, pentru lanțul de magazine Toys R Us și ca agent de pază la Centrul Pompidou. Vecinii l-au descris drept „săritor” și „respectuos”.

Conform mai multor surse citate de presa franceză, cazierul său include 15 infracțiuni, de la posesie și transport de droguri, la conducere fără permis și punerea în pericol a altor persoane. A fost, de asemenea, condamnat pentru jaful unei bijuterii în 2014.

Procurorul Parisului, Laure Beccuau, a declarat că suspectul a oferit puține informații anchetatorilor, dar a „recunoscut parțial” implicarea sa în jaful de la Luvru. Un alt suspect, arestat săptămâna trecută, fusese condamnat în același caz de jaf din 2014, a precizat Beccuau.

Aceasta a subliniat că profilurile suspecților „nu corespund celor asociate, de obicei, cu criminalitatea organizată de nivel înalt”, ceea ce a alimentat speculațiile că aceștia ar fi putut fi angajați de o persoană necunoscută care a orchestrat operațiunea.

Potrivit Associated Press, Abdoulaye N. trebuia să fie judecat miercuri într-un alt dosar, pentru acuzații minore de distrugere a unei oglinzi și deteriorarea ușii celulei în care fusese reținut în 2019, într-o anchetă separată din care ulterior a fost exonerat.