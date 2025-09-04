Furtul tezarului românesc din Muzeul Drents: Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei dintre suspecți

Exponate din cadrul expozitiei Aurul si argintul antic al Romaniei, stânga, Inquam Photos / Bogdan Dănescu și coiful de aur de la Coțofenești. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului artefactelor româneşti de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul General din Olanda consideră că rolul lor în acest furt este prea mic pentru a fi urmăriți în justiție, relatează agenția de presă ANP, citată de nltimes.nl.

„Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, Parchetul consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, au transmis joi procurorii olandezi.

Patru opere de artă românești de mare valoare au fost furate în timpul unui jaf comis la 25 ianuarie 2025 în Olanda, când hoți înarmați cu exploziv au pătruns în Muzeul Drents din Assen și au spart vitrinele pentru a sustrage artefactele.

Este vorba despre faimosul coif dacic de la Coțofenești și alte trei brățări de aur, parte din tezaurul României. Aceste comori arheologice fuseseră împrumutate de la Muzeul Național de Artă al României pentru o expoziție intitulată „Dacia – Regatul aurului şi argintului”, la muzeul olandez Drents.

În pofida unei operațiuni polițienești de amploare și a unei tentative de cumpărare de către agenți sub acoperire, Coiful de Aur de la Coțofenești, datat în secolele V-IV î.Hr., încă nu a fost găsit.

Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți în acest furt și se află în arest.

Parchetul olandez precizează totodată în comunicatul de joi că un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard este singurul co-suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și a fost citat la Parchet pentru o audiere cu ușile închise.

Principalii suspecți au fost acuzați, în schimb, de furt și vandalizarea muzeului prin detonarea unei bombe cu artificii, un flashbanger Ti-Rex, la intrarea pentru mărfuri din spatele muzeului. Jan B., în vârstă de 20 de ani, și Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, sunt de asemenea suspectați de furtul mașinii cu care au fugit de locul faptei, vehicul care a fost ulterior incendiat.

Mașina cu care au fugit de la muzeu după furt a fost găsită mai târziu complet arsă sub un viaduct lângă Rolde (nord-estul Olandei). Suspectul Jan B. a susținut că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Niciunul dintre cei trei suspecți nu a colaborat cu anchetatorii, ci s-au prevalat de dreptul de a păstra tăcerea.