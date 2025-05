Gala Premiilor Superscrieri. HotNews se numără printre nominalizații la ediția a 14-a / Lista completă a materialelor selectate

Fundația „Friends for Friends” organizează luni seară gala Premiilor Superscrieri. 52 de materiale publicate în anul 2024 (presă scrisă, audio, video, foto, dar și alte povești în spirit civic) sunt nominalizate la cele nouă categorii de concurs: Audio/Podcast, Debut jurnalistic, Investigație, Opinie&Comentariu, Reportaj, Presă Locală, TV&video-jurnalism, Fotojurnalism, Civic Influencers. HotNews a primit șapte nominalizări.

Materialele au fost selectate de un juriu format din 24 specialiști din media.

Alături de acestea, vor fi anunțate premiile onorifice și premiile speciale.

Nominalizările ediției din acest an au putut fi votate până pe 15 mai.

HotNews are 7 materiale nominalizate, la patru categorii:

Revenim cu câștigătorii ediției de anul acesta, pe măsură ce vor fi anunțați de către organizatori.

Mai jos, lista completă a materialelor nominalizate:

AUDIO/PODCAST

Podcastul mame (noul sezon, 2024) – Ana Maria Ciobanu, Oana Sandu (mame, Scena9)

Seria REZOLVAT (2024) – Andreea Archip, Cristina Radu, Raluca Cristea, George Herlaș (Școala9)

„Too much tired”, o poveste despre migrație în România – Iulia Hau, Cristian Călin (La pas molcom)

Seria Portret de candidat – Raul Bambu, Andrei Ilieș, George Vulpe, Teodora Preda (Recorder)

În 9 ani de la Colectiv, doar promisiuni, durere și deznădejde – Viorica Ștefan (Europa FM)

DEBUT JURNALISTIC

Călin Georgescu, urmele banilor: un influencer de pe TikTok recunoaște că a fost plătit pentru campanie – Alexandra Nistor, Ștefania Gheorghe (HotNews)

A doua „moarte” a unui monument: Hala Matache, uitată de peste un deceniu în depozitul celui care a dărâmat-o. 160.000 de euro, factura pentru PMB – Andreea Tudor (Buletin de București)

Experiment: Am urmărit călătoria în jurul lumii a mai multor haine lăsate la reciclat în magazinele H&M. Un hanorac a ajuns înapoi după 2.200 km – George Herlaș (Snoop)

Roșul meu și a lui Ghea Mișa – Ludmila Țurcanu (Scena9 )

Hoteluri, pensiuni și cabane ale politicienilor fără avize ISU și cu risc de incendiu: “Nu sunt în legalitate” – Marionela Toma (Context)

Afacerea „căști de copiat” – Raluca Cristea (Școala9)

PRESĂ LOCALĂ

Lăsați-ne să învățăm! Alți părinți din Oradea, inculpați pentru că și-au retras copiii de la școlile „oficiale” – Adriana Totorean (Bihoreanul)

serie: Fentele din Consiliul Local Craiova pentru a face exproprieri în zona istorică Piața Veche – Anda Simion (Gazeta de Sud)

Afacerile „secrete” din Chitila. Primarul Emilian Oprea, „ambasadorul” regiunii București-Ilfov în UE, partener printr-un offshore ascuns cu patronul unui SRL abonat la banii primăriei – Florin Râșteiu (Buletin de București)

Achizițiile „speciale“ din curtea medicului Cătălin Cîrstoiu: un afacerist penal şi-a umplut conturile cu bani de la Spitalul Universitar – Florin Râșteiu, Cătălin Doscaș (Buletin de București)

Clanul „Sărmanilor”. Cum ajung apartamentele sociale din Otopeni la oamenii primarului – Florin Râșteiu, Cătălin Doscaș, Andrei Ilieș (imagine), Cristian Delcea (editor video) (Buletin de București)

OPINIE & COMENTARIU

Dacă un puști de 21 de ani s-ar fi oprit din dansat – Alexandra Nistoroiu (Golazo)

Chiar au nevoie directorii de școală de o gală la Opera Națională? – Andreea Archip (Școala9)

Neînțelegerile din România. Și poporul ce vină are? – Andrei Crăciun (Libertatea)

Am 21 de ani și simt că Mircea Geoană mă ia pur și simplu la mișto când mă cheamă „să schimbăm lucrurile în țara asta” – David Leonard Bularca (HotNews)

Am plecat și eu – Simona Moisil (newsletterul Meandre)

INVESTIGAȚIE

serie: Horea Bădău – Profesor universitar caută dragostea în facultate & „Proful de licență tocmai s-a dat la mine – Carla Lunguți, Cristian Lupșa (RISE Project, Scena9)

serie: Dosarul Cîrstoiu – Cristian Andrei, Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan (HotNews, Snoop)

Maestrul manipulării: „Dezbracă-te să-mi arăți că ai încredere în tine” – Ioana Moldoveanu (reporter), Iulia Roșu (editor), Roma Gavrilă (ilustrații), Ligia Popescu, Andrei Oană, Ștefan Teodorescu (video) (Snoop)

În slujba Moscovei. Investigație sub acoperire – Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu (Ziarul de Gardă)

Cartelul din Carpați – Recorder și Centrul de Investigații Media

REPORTAJ

serie: Dosarul „Un sistem în terapie” – Alexandra Nistoroiu (Snoop)

Corp străin: Cum este folosită tehnologia deepfake împotriva femeilor? – Andra Mureșan (Scena9)

Violența împotriva politicienelor, doctrină politică națională. „Dacă ești femeie, ești redusă la funcția ta de a face copii și de a produce plăcere” – Diana Meseșan (Recorder)

Experiment. Am urmărit călătoria în jurul lumii a mai multor haine lăsate la reciclat în magazinele H&M. Un hanorac a ajuns înapoi după 2.200 km – George Herlaș (Snoop)

„Tu știi cine e, mamă”. Cum autoritățile [nu] au ajutat o mamă de 11 ani – Polina Cupcea (Oameni și Kilometri)

Mă tem pentru viața mea – Polina Cupcea (Oameni și Kilometri)

TV & VIDEO-JURNALISM

Schema Nordis. Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar – Alex Nedea, David Muntean, Gabriel Nicolae (Recorder)

Mitul eroului de la Nassiriya – Andrei Udișteanu (Recorder)

Vânătorul de bătrâni – Andreea Pocotilă (Recorder)

Maestrul manipulării: „Dezbracă-te să-mi arăți că ai încredere în tine” – reporter: Ioana Moldoveanu, montaj: Ligia Popescu, imagine: Andrei Oană, sunet: Ștefan Teodorescu (Snoop)

Cartelul din Carpați – Recorder și Centrul de Investigații Media

FOTOJURNALISM

Subcategoria Fotografie documentară

Căldura unui gol – Alexandra Corcode (Scena9)

Studenții români din Olanda – Cosmin Bumbuț (Teleleu și HotNews)

Pe șantierele din Belgia se construiește în limba română – Cosmin Bumbuț (Teleleu și HotNews)

The choice between life and war – Ioana Moldovan (GEO Magazin)

Dincolo de ape / Beyond the waters – Ioana Moldovan (ioanamoldovan.com)

Subcategoria Fotografie de News

Foto 1 – Ziua în care s-au anulat alegerile și Foto 2 – Ziua în care s-au anulat alegerile – Cosmin Bumbuț (Teleleu și HotNews)

Joe Biden la Summit NATO 75 – Eduard Vînătoru (Inquam Photos)

Timișoara – renumărare buletine vot – Simonescu Virgil (Inquam Photos)

Studenți pro-palestina se pregătesc să fie evacuați din Campusul Panduri al Universității din București de către forțele de ordine – Tudor Pană (ENTR Romania)

CIVIC INFLUENCERS

Am deschis un restaurant fals într-un garaj – Andrei Petroff, YouTube

Am explorat satul de la capătul lumii – Boca Ștefan, YouTube

Comunitatea LGBTQ în discursul AUR: De la toleranță mimată la spaimă națională – Luca Istodor (ISCOADA)

„Roaba lui Dumnezeu, Naomy Moldovan” – Cum se îngroapă o icoană trans – Patrick Brăila (ISCOADA)

Proiectul Politica la minut – Răzvan Petri și Vlad Adamescu (Instagram, Facebook)

Membrii juriului s-au recuzat de la evaluarea materialelor aflate în situația de conflict de interese.

Vlad Stoicescu este președintele juriului. Ceilalți membri sunt: Alice Iacobescu, Alina Mărculescu-Matiș, Cătălin Striblea, Codruța Simina, Cristian Leonte, Dan Duca, Dragoș Pătraru, Daniel Condurache, Emilia Șercan, Irina Păcurariu, Iulia Roșu, Marius Comper, Mihai Ghiduc, Mona Dîrțu, Oana Giurgiu, Paula Herlo, Paul Radu, Robert Schwartz, Tudor Mușat; la categoria „Fotojurnalism” juriul este format din: Alex Gâlmeanu, Ileana Szasz; la categoria „Civic Influencers” juriul este format din Monica Jitariuc și Diana Filimon.