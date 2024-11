Călin Georgescu, urmele banilor: un influencer de pe TikTok recunoaște că a fost plătit pentru campanie

TikTok interzice plata pentru campanii electorale. Zeci de influenceri din România au derulat pe TikTok, de la începutul lunii noiembrie, o campanie de îndemn la vot pentru un „candidat ideal la prezidențiale”. Acesta nu a fost numit, dar a fost descris sub un hashtag comun #echilibrușiverticalitate. Expert Forum spune că este vorba despre Călin Georgescu. HotNews a stat de vorbă cu mai mulți dintre influenceri și i-a întrebat de ce s-au implicat și dacă au primit bani. Între timp, unii și-au șters postările.

Un alt influencer recunoaște că a fost plătit pentru campania lui Călin Georgescu de pe TikTok. Apel către colegii săi: „Am mușcat gogoașa”

Filmările cu #echilibrușiverticalitate au făcut 2,4 milioane de vizualizări pe TikTok, conform organizației Expert Forum.

Campania de pe TikTok a fost derulată prin intermediul unei platforme de publicitate, Fame Up, fondată de Ionuț Pătrășcoiu. HotNews l-a contactat, dar acesta a refuzat să vorbească cu jurnaliștii.

Din septembrie 2024, până în luna noiembrie inclusiv, hashtag-ul #călingeorgescu a câștigat 120 de milioane de vizualizări pe rețeaua de socializare, potrivit Expert Forum.

TikTok pretinde că nu acceptă reclame politice plătite, potrivit propriei politici de conținut afișate pe site.

Marți seară, Politico a scris că unul din cei mai influenți europarlamentari a cerut ca directorul executiv al TikTok să se prezinte în fața Parlamentului European pentru a răspunde întrebărilor privind rolul platformei în alegerile prezidențiale de duminică din România, în special privind acuzații despre activitatea secretă a mii de conturi false înainte de vot.

Influencerii îl descriu pe „candidatul ideal”, după „un script copy-paste”, „fără a-l nominaliza, dar folosind caracterizările pe care și le face chiar Călin Georgescu. Campania „mizează pe ideea unui președinte care crede în neutralitate, vertical, reciclând practic mesajele lui Călin Georgescu din campania de pe TikTok”, scrie în raportul Expert Forum.

„Partea interesantă a acestui mesaj e că nu menționează numele lui Georgescu explicit, deci se suprapune şi cu aşteptările publicului AUR, ceea ce duce la o competiție a absurdului între fanii care se contrazic în comentariile trendului #echilibrușiverticalitate în privinţa omului care trebuie, de fapt, votat”, mai scrie în raport.

Contactat de reporterii HotNews, directorul de campanie al lui Călin Georgescu, Radu Pally, a declarat: „nu avem nicio legătură cu acest hashtag #echilibrușiverticalitate. Domnul Georgescu a făcut o declarație foarte clară în online în legătură cu acest hashtag, nu știm despre el, ni l-au asociat televiziunile”.

Ce spun influencerii care au promovat #echilibrușiverticalitate într-o campanie publicitară

„Eu v-am încurajat să mergeți la vot, indiferent de persoana pe care o susțineți și pe care o votați. Nu vă pot influența această decizie, nici nu vreau, că până la urmă fiecare votează persoana care crede că ar fi cel mai bun președinte. Dar ce calități trebuie să îndeplinească următorul nostru președinte?”, își începe Marius Cătălin un mesaj video pe TikTok.

Influencerul are peste 814.000 de urmăritori pe TikTok și face, în general, conținut cu provocări și videoclipuri despre mașini. Videoclipul lui era marcat ca fiind „parteneriat plătit”, iar în descriere se regăsesc „#echilibrușiverticalitate” și „#prezidențiale2024”.

Contactat de HotNews.ro, Marius Cătălin a explicat că este vorba despre o campanie plătită care a fost făcută pe aplicația Fame Up ca un anunț, însă nu a fost atribuită unui utilizator, nume de candidat sau de partid.

Fame Up este o aplicație care conectează creatorii de conținut cu branduri care propun diferite colaborări.

Creatorul de conținut a spus că a existat un script trimis împreună cu oferta de colaborare, din care „influencerul alege ceea ce vrea să spună din acel script pentru că așa funcționează orice campanie”.

Campaniile au fost publicate de două agenții, Fundament Campaign și Progresia Campaign, conform anunțurilor făcute publice pe Fame Up.

Influencerii erau plătiți pentru aceste videoclipuri în funcție de numărul de urmăritori pe care îl au. Banii erau intermediați de Fame Up, adică cei care au făcut campania primeau în portofelul lor virtual din aplicație, o sumă de bani, fără să știe cine este sursa.

Capturi de ecran cu scriptul de campanie / Foto: Bogdan Costăchescu, Mădălina Vin Capturi de ecran cu scriptul de campanie / Foto: Bogdan Costăchescu, Mădălina Vin Capturi de ecran cu scriptul de campanie / Foto: Bogdan Costăchescu, Mădălina Vin Capturi de ecran cu scriptul de campanie / Foto: Bogdan Costăchescu, Mădălina Vin Capturi de ecran cu scriptul de campanie / Foto: Bogdan Costăchescu, Mădălina Vin

Pe 19 noiembrie, după ce am obținut accesul pe aplicația pentru influenceri, HotNews a căutat firmele Fundament Campaign și Progresia Campaign în lista tuturor companiilor înregistrate pe Fame Up, însă ele nu mai existau.

„Partidele politice au campanii neasumate”

În practica acestor campanii politice, „având în vedere că sunt subiectul unor dezbateri de interes public, atât partidele politice, care fac, mai ales campanii neasumate, pe care nu și le doresc a fi publice, cât și furnizorii fac tot ce pot și le permite legea, să își protejeze identitatea”, a explicat pentru publicul HotNews, expertul media, Dragoș Stanca.

El crede că, de multe ori, partidele politice folosesc „furnizori în cascadă. De exemplu, un partid plătește o agenție și acea agenție la rândul ei, subcontractează alți mult mai mulți mici furnizori”, pentru a fi mai dificil să fie descoperită sursa banilor pentru campaniile respective.

HotNews l-a contactat pe fondatorul Fame Up, Ionuț Pătrășcoiu, pentru a solicita informații despre firmele care au publicat anunțurile pentru influenceri și despre sumele de bani folosite pentru campanie. După ce inițial ne-a răspuns la telefon și a invocat faptul că „se află într-o ședință cu colegii”, ulterior nu ne-a mai răspuns, deși i-am trimis mai multe mesaje pe WhatsApp și l-am sunat.

Să fie patriot și să vorbească engleză, criterii importante

Alex Stremițeanu este un tiktoker cu peste 50.000 de urmăritori. Pentru el, cel mai important lucru pe care trebuie să îl facă un președinte este să fie un bun vorbitor de limba engleză.

Tânărul a explicat că această campanie i-a fost propusă de o echipă „dedicată promovării implicării civice”. El a spus că motivul pentru care nu a marcat videoclipul de pe TikTok ca fiind „promovare plătită”, a fost pentru că „urmăritorii ar fi înțeles că este o campanie sponsorizată de vreun partid anume”. Videoclipul a fost șters ulterior de pe TikTok.

Robert Braia este un alt creator de conținut care vorbește pe TikTok despre alegerile de pe 24 noiembrie. El a devenit cunoscut în mediul online după participarea lui la Insula Iubirii, unde a povestit că a aruncat de la balcon motanii iubitei sale.

„Ne dorim un președinte onest, care nu a fost implicat în scandaluri de corupție, care are un istoric politic și care a avut niște realizării proprii, care au dus la progresul României. Una dintre calitățile esențiale este de a vorbi perfect limba engleză, pentru a comunica eficient cu liderii omologi”, a transmis, pe TikTok, fostul concurent de la Insula Iubirii.

Braia a declarat jurnaliștilor HotNews că el și-a exprimat gândurile, în mod „sincer și dezinteresat” despre alegerile prezidențiale și că orice influencer poate posta „ce își dorește, atâta timp cât nu există conflicte de interese”.

Întrebat de reporterii HotNews.ro de ce a folosit exact aceleași hashtaguri ca influencerii care și-au marcat conținutul ca fiind publicitate plătită, el a spus că a făcut-o „pentru că asta îmi doresc, echilibru și verticalitate”.

Bettyshor are aproape 400.000 de urmăritori pe TikTok și produce conținut despre modă, machiaje sau stil de viață. Ea descrie candidatul ideal drept un om care „trebuie să înțeleagă cuvântul egalitate, fie ea economică sau spirituală. Să își aducă mereu aminte de nivelul de la care a plecat și să înțeleagă că majoritatea oamenilor”.

Andreea Bld, o altă creatoare de conținut cu peste jumătate de milion de urmăritori, susține că nu vrea să-și influențeze urmăritorii de pe TikTok, însă ea creează totuși un profil ideal de președinte: „echilibrat, cu niște studii în spate și care să-și îndeplinească promisiunile”, dar și patriot. Și Andreea a șters postarea.

În spatele contului „Graurii” se află frații Iosif și Beniamin. Cei doi postează materiale video în care vorbesc pe stradă cu oameni despre tot felul de teme. Și ei au postat un astfel de îndemn pe TikTok, unde au peste 226.000 de urmăritori, spunând că își doresc de la un președinte calitățile pe care le-am întâlnit și în discursurile creatorilor de conținut anterior amintiți: „un lider cu experiență care cunoaște bine cum funcționează statul român, să fie onest, patriot și capabil să ia decizii curajoase”. Filmarea a fost ștearsă ulterior.

Influencerii mai sus citați nu au marcat videoclipurile ca fiind conținut plătit, în afară de Marius Cătălin. Aceste filmări au în descrierea lor „#echilibrușiverticalitate” și „#prezidențiale2024”. Pe TikTok sunt peste 140 de filmulețe care folosesc aceleași hashtaguri.

HotNews.ro a contactat toți creatorii de conținut menționați în articol pentru un punct de vedere și pentru a afla mai multe informații despre campaniile pe care le-au făcut, dar și despre sumele de bani, însă aceștia au refuzat să ofere orice detalii.

Comentarii de susținere pentru politicieni

În secțiunea de comentarii a fiecărui videoclip se regăsesc zeci de mesaje de susținere sau de îndemn la vot pentru candidați anume. Cel mai întâlnit nume era cel al lui Călin Georgescu.

Cei mai mulți utilizatori care au lăsat comentarii nu au videoclipuri postate pe profil și au puțini urmăritori. Totuși, pe profilul lor se regăsesc filmulețe „repostate”, adică publicate de alte persoane pe care ei le-au distribuit, despre candidatul Georgescu.

Capturi ecran din videoclipurile influencerilor Capturi ecran din videoclipurile influencerilor Capturi ecran din videoclipurile influencerilor

Publicitatea politică, reglementată în Uniunea Europeană

La 19 octombrie 2022, Consiliul și Parlamentul European au semnat Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA). Scopul DSA este de a proteja spațiul digital împotriva difuzării de conținut ilegal și de a asigura protecția drepturilor utilizatorilor.

În luna februarie a acestui an, a fost adoptat un Regulament pentru platformele online, care conține un set unic de norme care să protejeze utilizatorii și să mențină o concurență loială.

Platformele online, care reprezintă un „tip de serviciu de găzduire care stochează și difuzează informații către public la cererea utilizatorului (cum ar fi rețele sociale)” sunt și ele reglementate pe baza aceluiași regulament.

Pe aceste platforme, în care se încadrează și TikTok, utilizatorii sunt obligați „să evidențieze ca atare publicitatea pe platformele online și să facă publice identitatea beneficiarului și a plătitorului”.

În plus, pe platformele online nu se pot face reclame targetate despre religie, preferințe sexuale, informații despre sănătate și convingeri politice.

La rândul său, TikTok spune că nu acceptă reclame politice plătite, potrivit propriei politici de conținut afișate pe site.

„De asemenea, impunem interdicții pentru agenții de publicitate pe care îi identificăm ca politicieni și partide politice, care nu pot crea conturi de publicitate sau să acceseze funcții de publicitate”, scrie platforma socială.

„Acest exercițiu de PR al lor este contrazis de realitatea în care majoritatea covârșitoare a conținutului rămâne nemarcat”, explică Expert Forum. Conform ONG-ului, conturile sunt verificate superficial, pentru că se declară a fi de divertisment, însă fac propagandă politică.

Grupuri pro-Georgescu și pe Telegram

O analiză publicată de G4Media arată că și pe Telegram există grupuri dedicate campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Din analiza mai multor date, reiese că susținătorii lui Călin Georgescu sunt organizați într-un sistem centralizat, structurat în canale de difuzare pe rețeaua rusească de mesagerie Telegram care au început să fie active din iulie 2024, deși sunt câteva inițiate și în noiembrie anul trecut. Pe acestea din noiembrie, „voluntarii” au primit bloc mai multe documente în format Word cu discursuri transcrise ale candidatului Georgescu în care se adresează populist, cel mai probabil pentru difuzare și pentru includerea în tiktokuri.

Un aspect notabil este organizarea de concursuri interne pentru „cele mai bune postări”. Membrii sunt încurajați să creeze materiale care să devină virale, iar printre premii se numără, de exemplu, pentru cel mai bun „editor” al anului 2024.

Astfel, membri din grupuri, prezentați drept „voluntari” sunt motivați să participe activ și să inunde platformele cu conținut favorabil lui Georgescu, iar recent au fost felicitați de administratorul grupului: „Ați scris istorie! Rămâneți calmi”, a scris acesta într-un mesaj după ce candidatul pro-rus la președinție a ajuns pe primul loc luni noaptea la numărarea rezultatelor.