Gara Băneasa, simbol regal al Capitalei, e pe linie moartă. Are valoare uriașă, dar lipsește din Lista Monumentelor din București

Gara Băneasa, spațiu unic, monumental își pierde strălucirea și importanța. Cândva loc al dramelor și al speranțelor regale, a devenit gara marfarelor. Locul unde s-a scris istoria României este aproape pustiu.

Din Gara regala Băneasa au plecat pe ultimul drum, spre necropola de la Curtea de Argeș, Regina Maria și Regele Mihai I al României, iar prin la Gara veche, a Mogoșoaiei, au intrat în oraș Regele Ferdinand și Regina Maria la 1 decembrie 1918, după exilul de la Iași din timpul Primului Război Mondial.

Ctitorie a lui Carol al II-lea, Gara Băneasa a fost construită în același timp cu Gara regală din Sinaia (1937-1938), de același arhitect, Duiliu Marcu, și simultan cu pasajul subteran de la Fântâna Miorița.

Gara regală București-Băneasa a fost locul reprezentativ al primirilor şi plecărilor regelui Carol al II-lea, ale membrilor guvernului, ale familiei regale și înalților demnitari veniți la București.

