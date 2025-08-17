Garanțiile de securitate pentru Ucraina, o mare necunoscută la Kiev. Declarații aparent contradictorii la vârful administrației Trump

Secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff au făcut declarații contradictorii legate de rezultatele summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, alimentând incertitudinile legate de garanțiile de securitate americane pentru Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

După întâlnirea cu Putin la Anchorage, Alaska, Trump a spus că cei doi lideri „au convenit în mare măsură” asupra unor garanții de securitate pentru Ucraina și schimburi teritoriale, ceea ce ar însemnă că Ucraina ar trebui să cedeze anumite suprafețe către Rusia.

În declarații făcute în cursul acestei zile, atât Witkoff, cât și Rubio s-au referit la garanțiile de securitate rezultate din întrevederea dintre Trump și Putin.

Witkoff invocă un angajament al Rusiei

Witkoff, care a participat direct la discuții, a declarat la CNN că Putin a convenit deja asupra „unor înțelegeri de securitate solide pe care le-aș descrie ca schimbând regulile jocului”. Witkoff a spus că s-a pus problema privind o protecție similară celei din articolul 5 al NATO, discutându-se despre înscrierea în legislația Rusiei ca aceasta să nu revendice alte teritorii după ce se ajunge la un acord de pace.

„Includerea legislativă în Rusia să nu atace alte țări europene și să le încalce suveranitatea. Pe asta am căzut de acord”, a spus Witkoff.

Rubio: „Nu vor să fie invadați din nou”

Rubio, care a participat și el în întâlnirea „3 la 3” cu delegația rusă condusă de Putin, a relatat diferit discuțiile despre garanțiile de securitate, notează publicația ucraineană.

„Vor fi unele garanții de securitate ca parte a unui acord de pace. Cum sunt structurate, cum sunt construite și care va fi rolul nostru, acestea sunt lucruri pe care urmează să le stabilim”, a declarat Rubio pentru NBC News. „Este una dintre cererile fundamentale ale Ucrainei, că dacă îi punem capăt, trebuie să fim siguri că nu se va întâmpla din nou. Ei nu vor să fie invadați din nou”, a adăugată secretarul de stat american.

Zelenski nu știe detaliile

Înainte de vizita sa la Casa Albă, alături de unii lideri europeni, președintele Volodimir Zelenski și-a arătat îngrijorarea față de lipsa detaliilor privind forma acordului de securitate.

„Este important ca America să fie de acord să colaboreze cu Europa în furnizarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și suntem foarte recunoscători Statelor Unite și președintelui pentru acest semnal”, a afirmat Zelenski pe rețelele sociale după discuțiile cu liderii europeni.

„Totuși, încă nu sunt detalii legate de modul în care acestea vor funcționa – care va fi rolul Americii, care va fi rolul Europei și ce poate face UE. Aceasta este principala noastră sarcină. Avem nevoie de o securitate care să funcționeze în practică, precum Articolul 5 al NATO”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că Kievul consideră „intrarea în UE ca parte a garanțiilor de securitate. Și am auzit de la președintele Trump că atât America, cât și Putin cred la fel”.

Pe fondul confuziei privind lipsa detaliilor legate de potențialele garanții de securitate, Trump încă nu a comentat despre cum ar putea arăta un acord final.

Liderii ucrainean și europeni au cerut de multă vreme SUA să susțină garanții solide de securitate pentru Kiev în eventualitate unui armistițiu cu Rusia. Administrația Trump a ezitat până acum să se angajeze la astfel de garanții, poziție care împiedicat, într-o primă fază, acordul SUA-Ucraina privind mineralele și provocat nesiguranță în planuriloe „Coaliției de voință”.