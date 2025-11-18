Gazprom a cumpărat producătorul rus care face limuzina cu care circulă Vladimir Putin

O filială a gigantului rus din domeniul gazelor naturale Gazprom a achiziționat o participație de 51% în producătorul rus de automobile de lux Aurus, a scris marți ziarul Vedomosti, citând surse apropiate acționariatului.

Tranzacția, în valoare de aproximativ 13 miliarde de ruble (160 de milioane de dolari), a fost încheiată în această vară și a inclus 36% din acțiunile deținute anterior de fondul Tawazun din Abu Dhabi și o parte din acțiunile deținute de institutul de cercetare de stat rus NAMI, au declarat sursele.

Aurus produce în Rusia serii mici de mașini de lux, care sunt utilizate de înalți oficiali ruși, inclusiv de președintele Vladimir Putin.

Compania intenționa anul trecut să lanseze modele mai ieftine la o fabrică din Sankt Petersburg, care a aparținut anterior Toyota.

Vladimir Putin și Kim Jong-un s-au plimbat vara trecută prin Phenian cu o Aurus făcută cadou liderului nord-coreean, însă limuzina de lux menită să întruchipeze priceperea internă a Rusiei și dependența redusă de tehnologia și bunurile importate folosește piese sud-coreene.

Aurus Senat, cu un stil retro după limuzina ZIL din epoca sovietică, este mașina oficială a președintelui rus. Când Kim a vizitat estul Rusiei în septembrie 2023, Putin i-a arătat un model al acestei limuzine.