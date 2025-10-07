George Clooney spune că și-a mutat familia la o fermă din Franța fiindcă nu voia ca gemenii săi să crească în SUA

George Clooney alături de soția sa Amal, fotografiați în data de 3 octombrie 2025 la Muzeul de Istorie Naturală de la Londra, unde fundația lor caritabilă a organizat o strângere de fonduri, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

George Clooney a vorbit deschis despre decizia de a-și muta familia de la Hollywood după nașterea gemenilor săi. Familia câștigătorului premiului Oscar locuiește acum la o fermă departe de SUA și, așa cum a explicat Clooney, departe de o cultură de la Hollywood care le-ar fi furat copiilor șansa de a avea „un start corect” în viață, relatează revista Variety.

„Da, suntem foarte norocoși. Știi, locuim la o fermă în Franța”, a declarat Clooney. „Am petrecut o mare parte din copilăria mea la o fermă, iar ca puști uram ideea asta cu totul. Dar acum, pentru ei, e altceva, nu stau pe iPad-urile lor, știi? Mănâncă la masă cu adulții și trebuie să-și ducă farfuriile înapoi. Au o viață mult mai bună”, a explicat el într-un interviu acordat pentru Esquire.

„Eram îngrijorat în legătură cu a-i crește pe copiii noștri în Los Angeles, în cultura Hollywood-ului”, a continuat actorul. „Simțeam că nu vor avea niciodată un start corect în viață. În Franța, lor nu le pasă deloc de faimă. Nu vreau ca ei să meargă pe stradă îngrijorați din cauza paparazzi. Nu vreau să fie comparați cu copiii altor vedete”, a subliniat el.

Los Angeles este orașul din SUA unde se află Hollywood, centrul industriei cinematografice americane.

Actorul este căsătorit din 2014 cu Amal Clooney, o cunoscută avocată britanică specializată în drepturile omului, care de-a lungul anilor a reprezentat mai mulți clienți cunoscuți, printre care fostul președinte al Maldivelor Mohamed Nasheed, fondatorul WikiLeaks Julian Assange, fosta prim-ministră a Ucrainei Iulia Timoșenko sau jurnalista filipinezo-americană Maria Ressa – laureată a Premului Nobel pentru Pace în 2021.

Cei doi au devenit în 2017 părinții gemenilor Alexander și Ella, singurii lor copii. „Amal și cu mine ne bucurăm cu adevărat de viață. Copiii noștri au 7 ani, urmează să împlinească 8, ceea ce e o vârstă grozavă. Sunt foarte curioși și amuzanți”, a declarat el într-un interviu acordat mai devreme în cursul acestui pentru emisiunea Morning de la televiziunea americană CBS.

George Clooney se pregătește de lansarea noului său film

Revista Variety amintește că Clooney a apărut destul de des în presă anul acesta, în parte datorită încheierii recentului său spectacol de pe Broadway și nominalizării la premiile Tony pentru piesa Good Night and Good Luck, precum și datorită rolului cu potențial de Oscar din Jay Kelly, un film care a fost prezentat în premieră mondială la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Clooney joacă personajul principal, după care este numit filmul. Filmul, care va avea o premieră limitată în cinematografele din SUA înainte de a fi difuzat pe Netflix începând cu data de 5 decembrie, îl are în centrul acțiunii pe un actor de film faimos în toată lumea, care se confruntă la vârsta de 60 de ani cu o criză personală atunci când călătorește la un festival de film din Italia pentru a primi un premiu onorific. Laura Dern interpretează rolul agentei de presă a lui Jay, iar Adam Sandler joacă rolul managerului său.

Una dintre frământările interioare ale personajului Jay Kelly în film este critica de lungă durată potrivit căreia joacă mereu același tip de rol – pe el însuși.

„Oamenii spun că joc doar propriul meu rol? Nu-mi pasă deloc”, a declarat Clooney pentru Vanity Fair înainte de premiera filmului la Veneția. „Nu sunt prea mulți tipi de vârsta mea care au voie să joace și comedii largi, cum e O Brother, Where Art Thou?, și apoi filme ca Michael Clayton sau Syriana. Așa că, dacă asta înseamnă că joc mereu același rol, nu-mi pasă deloc. … Ai încercat vreodată să te joci pe tine însuți? E greu de făcut”.

El a dezvăluit însă în luna martie a acestui an că a decis să nu mai accepte roluri în filme romantice, un gen care i-a adus succesul comercial și l-a făcut unul dintre cei mai căutați actori la Hollywood mai devreme în cariera sa.

„Am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actori de 25 de ani. Nu e acesta rolul meu. Nu voi mai face niciodată filme romantice”, a declarat actorul în vârstă de 64 de ani pentru emisiunea 60 Minutes în luna martie.