Președintele AUR, deputatul George Simion, a declarat, duminică seară, că un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Cum Nicușor nu a mai prezentat nimic, țara trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară (luni seară, n.r.)”, a scris George Simion, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

Liderul AUR nu a precizat unde va prezentat raportul la care a făcut referire, însă formațiunea politică a transmis într-o informare că organizează luni, 23 noiembrie, de la ora 19:00, un briefing în sala de grup AUR de la Camera Deputaților, conform TVR.

În cadrul evenimentului, AUR va prezenta raportul privind anularea alegerilor, potrivit televiziunii publice.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat la Antena 3 că presupune că este vorba despre un document pregătit Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților.

„Cred că domnia sa a mai făcut acest anunț. Cred că este vorba de raportul întocmit de colegii mei de la Comisia de Abuzuri. Eu nu cunosc foarte mult acest subiect și nici nu m-aș băga într-un subiect eminamente juridic”, a declarat Peiu la Antena 3, potrivit Mediafax.

Ce spunea Cotroceniul despre raportul privind anularea alegerilor din 2024

Președintele Nicușor Dan a promis de mai multe ori că va prezenta un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, însă până în acest moment nu a făcut-o.

În luna august, într-un răspuns pentru HotNews, Administrația Prezidențială a precizat că documentul promis de Nicușor Dan va analiza nu doar alegerile din 2024, ci ultimele două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României și Europei.

Documentul se afla la vremea respectivă „în etapa de redactare” și Administrația Prezidențială nu a înaintat niciun termen privind publicarea.