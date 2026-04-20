George Simion, despre criza din coaliția de guvernare: „Ne dorim alegeri anticipate” / AUR va vota orice moțiune de cenzură

AUR nu se va implica în tensiunile dintre partidele care fac parte din coaliția de guvernare, a anunțat luni George Simion într-o conferință de presă la Parlament.

„Este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne va scoate din ea. (…) E nevoie de o schimbare. Nu suntem pe post de Baba Vanga, de analiști politici ca să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea din coaliție. Poziția AUR: ne dorim alegeri anticipate”, a declarat Simion.

AUR votează orice moțiune de cenzură

El a precizat că AUR va vota eventuale moțiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului și va depune și una proprie, dar a subliniat că nu are încredere în PSD că merge până la capăt.

„Nu am primit o astfel de solicitare să semnăm o altă moțiune. Dacă în al 12 lea ceas PSD își revine, dau dovada de maturitate, dar nu sunt convins de bunele lor intenții”, a spus Simion.

Simion a mai criticat declarația lui Nicușor Dan că nu va susține un guvern din care face parte AUR drept una care îi depășește atribuțiile.

„Noi alegem să rămânem alături de poporul român. Criticam în modul cel mai dur exprimările pe care Nicușor Dan le-a avut în ultima săptămână față de AUR. Nu e o poziție demnă de președinte”, a declarat Simion.

Pe cine susține AUR ca premier?

El a mai declarat că va susține un guvern minoritar în Parlament doar dacă propunerea de premier vine de la AUR, dar nu a dorit să afirme care ar fi propunerea AUR pentru că „nu vrea să discute despre ipoteze”.

Întrebat despre varianta Călin Georgescu – premier, Simion a răspuns: „A fost ales de români să fie președinte după care a urmat anularea alegerilor. Noi ne dorim revenirea la democrație. V-am spus că nu discutam despre ipoteze. Pe parcursul săptămânii vom anunța dacă e vorba despre o posibilă implicare a lui Călin Georgescu”.

Referendum în PSD

Declarațiile președintelui AUR au avut loc cu puțin timp înainte ca 5.000 de membri PSD să voteze dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic.

Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, membrii PSD sunt nemulțumiți.