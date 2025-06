George Simion, după vizita lui Nicușor Dan la Chișinău: „Avem nevoie de 100.000 de voturi pentru ca Maia Sandu să piardă alegerile parlamentare”

Deputatul George Simion, liderul AUR, a criticat-o pe președinta Republicii Moldova, marți, într-o postare pe Twitter, în contextul vizitei efectuate astăzi la Chișinău de președintele României, Nicușor Dan.

„Toți agenții lui Soros și așa-zișii proeuropeni de la Chișinău trebuie să plătească electoral pentru furtul alegerilor din România. În 28 septembrie avem nevoie de 100.000 de voturi pentru ca Maia Sandu să piardă alegerile parlamentare (din Republica Moldova, n.r.)”, a declarat George Simion, marți, pe Twitter.

🚨All Soros's agents and so-called pro-Europeans in #Chisinau must pay electorally for STEALING 🇷🇴elections.



On September 28, we need 100,000 votes for @sandumaiamd to LOSE parliamentary elections.



I ask all 🇲🇩citizens who love Romania to register here:https://t.co/wXCvNCHPmL