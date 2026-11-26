George Simion este aşteptat astăzi, 26 noiembrie, la Parchetul General, unde urmează să fie audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică, a anunțat chiar liderul AUR.

George Simion a anunţat pe 24 noiembrie, pe Facebook, că a fost citat pentru joi, la ora 11.00, la Parchetul General.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm”, a scris Simion, pe pagina sa de Facebook.

În postarea în care a făcut anunțul, răspunzând unor comentarii, Simion a precizat că este vorba despre un dosar de instigare publică:

„Am primit o citaţie vineri pentru a fi audiat pe data de 26 noiembrie şi am fost sunat astăzi (marţi – n.e.) de un domn poliţist de la cercetări penale pe telefonul soţiei!!! Am crezut că este altă speţă, dar pare că este fix aceeaşi: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greşit în faţa regimului, alte informaţii nu am acum să pot oferi”, a scris Simion.

Ancheta anunțată de Parchetul General în 2025, după o postare a lui Simion

După anunțul făcut de liderul AUR, Parchetul General a anunțat că procedura de citare a lui George Simion la Parchetul General a avut loc pe 20 noiembrie, când a fost confirmată și primirea citației.

Pe 10 martie 2025, Parchetul General a anunţat că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică, în legătură cu o postare a lui George Simion despre membrii Biroului Electoral Central (BEC) care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu la prezidențialele din 2025.

„În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în Bucureşti, preşedintele unui partid politic, care este, totodată, şi deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declaraţii prin care a incitat la violenţă”, transmitea atunci Parchetul într-un comunicat de presă.

Pe 9 martie 2025, liderul AUR scrisese pe Facebook că membrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025 „ar trebui jupuiți în piața publică”, potrivit Agerpres.

Ulterior, Simion şi-a nuanţat declaraţia într-o conferinţă de presă, susţinând că se referea la „jupuiţi de privilegii”.

„Nu vorbește nimeni despre a da foc la țară. Despre declarațiile mele de aseară vreau să vă spun că am făcut nenumărate apeluri. (…) Eu cred că autorii loviturii de stat trebuie pedepsiți exemplar, să vedem cine sunt autorii, pentru că nu-i cunoaștem, cu siguranță că nu acei bieți amărâți membri ai BEC, și trebuie jupuiți de privilegii, trebuie jupuiți de pensii speciale și trebuie jupuiți și înlăturați de la conducerea statului pașnic și democratic”, a spus Simion, într-o conferință de presă pe 10 martie 2025.