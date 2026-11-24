Procedura de citare a lui George Simion la Parchetul General a avut loc pe 20 noiembrie, când a fost confirmată și primirea citației, potrivit unor precizări transmise marți de instituție.

Precizările vin în contextul în care George Simion a anunțat că a fost chemat la Parchetul General, joi, 26 noiembrie, în calitate de suspect. În postarea sa de pe Facebook, liderul AUR nu menționase când a avut loc procedura de citare.

„Procedura de citare a fost efectuată în cursul zilei de 20 noiembrie 2026, confirmarea de primire a citației fiind transmisă prin e-mail în aceiași zi. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, se arată în comunicatul Parchetului.

George Simion, suspect într-un dosar de instigare publică

În cadrul unor precizări pentru HotNews, președintele AUR a spus că este vorba despre un dosar de instigare publică și a confirmat, la rândul său, că procedura de citare a avut loc vinerea trecută.

„Am primit o citație vineri pentru a fi audiat pe data de 26 noiembrie și am fost sunat astăzi de un domn polițist de la cercetări penale pe telefonul soției! Am crezut că este altă speță, dar pare că este fix aceiași: instigare publică! Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului”, a declarat George Simion.

El nu a oferit detalii despre faptele investigate de procurori, dar Parchetul General anunța, pe 10 martie 2025, că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, în legătură cu o postare a lui George Simion, și că se fac cercetări in rem.

Pe 9 martie 2025, liderul AUR scrisese pe Facebook că membrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai 2025 „ar trebui jupuiți în piața publică”, potrivit Agerpres. Ulterior, deputatul a susținut într-o conferință de presă că vrusese să spună că membrii BEC ar trebui „jupuiți de privilegii”.