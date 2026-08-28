George Simion, întrebări puse în miez de noapte, din mașină, despre doi șefi de servicii secrete: „Știau tot trecutul” lor

Președintele AUR, George Simion, a reaționat joi noapte, după ce președintele Nicușor Dan i-a luat apărarea șefului SPP Lucian Pahonțu, pe fondul dezvăluirilor Recorder și Snoop.

„Cine l-a făcut președinte pe Nicușor Dan? Nu Pahonțu?”, a scris Simion în descrierea unui clip video publicat pe Facebook cu puțin înainte de miezul nopții de joi spre vineri.

„Ați aflat că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, europeanul. Să știți că Pahonțu era securist de mult, și Coldea, și Kovesi. Au anulat alegerile și voi i-ați susținut, pentru că a fost interferență, nu a fost interferență. Au fost surori și frați de-ai voștri sătui de Pahnoți, de Coldea, de toți”, a spus George Simion.

„La butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutul lui, a stat Coldea”, mai afirmă liderul AUR.

„Nu vreau să râd de voi pentru felul în care vi l-au plasat pe Nicușor Dan, vreau să vă zic treziți-vă”, a mai transmis Simion.

Este prima reacție publică a liderului AUR după dezvăluirile Recorder și Snoop despre Lucian Pahonțu.

HotNews i-a întrebat joi pe liderii partidelor parlamentare despre informațiile publicate de cele două site-uri de investigații. Președinții și purtătorii de cuvânt ai PSD și AUR nu au răspuns solicitărilor HotNews.

Dintre liderii partidelor parlamentare, președintele USR, Dominic Fritz, a fost singurul care a avut joi o reacție publică la dezvăluirile despre șeful SPP.

Nicușor Dan: „Am citit un articol și nu am găsit nimic”

Președintele Nicușor Dan a susținut, joi seara târziu, o conferință de presă la Chișinău, unde a făcut primele declarații după dezvăluirile Recorder și Snoop despre implicarea generalului Lucian Pahonțu în reprimarea evenimentelor de la Revoluție și Mineriadă.

Întrebat dacă l-a evaluat pe generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, așa cum a promis la începutul mandatului, președintele a spus că l-a evaluat „cu propriile mele simțuri”.

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria România. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

De asemenea, site-ul de investigații Snoop a descoperit cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.