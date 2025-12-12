George Simion, o nouă intervenție în scandalul din justiție: „Întoarcerea doamnei Kovesi din februarie nu e soluția”

Miza scandalului actual, pornit după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, este ca cei care au anulat alegerile din 2024 „să pună șefii de parchete și să controleze următoarele arestări”, acuză președintele AUR George Simion într-o postare făcută vineri seară pe Facebook.

George Simion a atacat Recorder imediat după publicarea documentarului „Justiție Capturată”. În noua reacție publicată vineri seară, liderul opoziției cere: „Justiția e acaparată ca tot statul. Întoarcerea doamnei Kovesi din februarie nu e soluția. Jos Guvernul și alegeri anticipate, nu praf în ochi!”.

Fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European, a semnat vineri lista celor 518 procurori și judecători care se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder, numele este în capul listei.

„Nu este vorba despre justiție pentru români. Nu este vorba despre curățarea justiției, e vorba de acapararea și mai multă a justiției. Sunt nereguli. Ei l-au salvat pe Vanghelie”, acuză George Simion într-o filmare distribuită pe Facebook.

El acuză că cei se bucură acum de apariția documentarului nu au soluții pentru a rezolva problemele din justiție.

„Oamenii care sunt părtinitori, oamenii care sunt corupți din justiție de mult timp puteau fi înlăturați pentru că ați avut prin doamna Kovesi (nr. șefia DNA), pentru că ați avut prin Stelian Ion Ministerul Justiției, pentru că voi sunteți cei care clamau justiție independentă”, a mai spus președintele AUR.

Solicitarea lui George Simion

Precum spune din descrierea postării, George Simion cere schimbarea guvernului pe care îl acuză de impunerea de noi și noi taxe asupra românilor.

„O soluție reală și durabilă: acest guvern PSD-USR trebuie să cadă la vot cum este democratic”, a spus Simion.

O moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de grupul parlamentar PACE cu susținerea AUR, urmează să fie votată luni în plenul reunit al Parlamentului. Opoziția nu are numărul necesar de 233 din 465 de voturi pentru a demite executivul.