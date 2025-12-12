BREAKING Peste 300 de magistrați s-au adăugat colegilor care au vorbit despre „justiția capturată”. Cine sunt cei peste 500 de magistrați. Un nume surpriză
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder a ajuns vineri la 518. Lista este deschisă de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European.
Printre semnatari se află și șase judecători ai Curții de Apel București.
Joi seară lista era semnată de 178 de procurori și judecători, câțiva dintre ei pensionari. Vineri la prânz, numărul lor a ajuns la 518.
Prima pe listă este Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, urmată de șase judecătoare de la Curtea de Apel București și de alți 9 magistrați pensionari de las aceeași instanță și de la Înalta Curte. În total, semnează lista 33 de magistrați de la Curtea de Apel București.
Pe lista celor care s-au ridicat împotriva justiției capturate sunt și 18 procurori de la DNA și 61 de la DIICOT.
Semnatarii sunt judecători și procurori de la mai multe instanțe și parchete din țară.
În mesajul lor, publicat pe rețelele de socializare, judecătorii și procurorii spun că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”.
Lista completă a magistraților:
1. Kovesi Codruta Laura – procuror sef EPPO
2. Mihaela Niță – Curtea de Apel București
3. Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București
4. Alina Gulutanu -CA București
5. Corina Ciobanu-CA București
6. Cristina Grecu – CA Bucuresti
7. Marilena Neacsu – CA București
8. Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB
9. Cristina Craiu – judecator pensionar CAB
10. Veronica Găina – judecator pensionar CAB
11. Risantea Găgescu-judecător CAB pensionar
12. Raluca Cîrjan – jud pensionar CAB
13. Bogdana Orasanu – jud pensionar CAB
14. Ioana Constantin-fost judecător CAB
15. Ionuț Matei-jud pensionar ICCJ
16. Anca Alexandrescu – jud pensionar ICCJ
17. Anca Viciu – jud pensionar ÎCCJ
18. Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova
19. Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel
20. Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești
21. Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești
22. Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
23. Diana Musuroiu – CA Pitesti
24. Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava
25. Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești
26. Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova
27. Ardelean Cristian – PT Bihor
28. Ciprian Cosniță – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
29. Ciprian Man – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
30. Ciprian Puie – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
31. Dornici Viorel – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
32. Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova
33. Lăncrănjan Alexandra – PICCJ
34. Cosmin Iordache – procuror
35. Raluca Mirică – PICCJ
36. Ionela Bălan – DNA
37. Ramona Jardieanu – DNA
38. Mihaela Beldie – procuror
39. Mihai Ghica – CA Cluj
40. Marius Vâlcu – PICCJ
41. Marius Vartic – fost procuror DNA
42. Sortan Monica – CA Cluj
43. Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov
44. Ramona Mungiu – PCAB
45. Raluca Gheorghe – DNA
46. Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna
47. Alexandra Dordea-DIICOT
48. Marian Clement Virgil-PJ Gherla
49. Arpinte Nicoleta-procuror pensionar
50. Deriuș Laura-PJ Sector 1
51. Iulian Nica-PM Cluj
52. Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare
53. Ioan Amariei-procuror
54. Palaghia Monica-PMTM Iași
55. Nicolae Carlescu-procuror
56. Cătălina Stoian-PCAB
57. Morar Ciprian-PT Bihor
58. Sas George Florin-DIICOT
59. Cristian Jarca-PJ Oradea
60. Sorin Beteringhe-PCA Oradea
61. Moroiu Laura-Tribunalul Neamț
62. Cristi Danileț-judecător pensionar
63. Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș
64. Lavinia Rus-procuror
65. Ana Mureșan-PICCJ
66. Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești
67. Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
68. Mateescu Mihaela-PJ Brașov
69. Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj
70. Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș
71. Pîrvu Ana Maria-PT București
72. Andrei Doncea-PJ Cornetu
73. Ursuț Cristian-PJ Buftea
74. Andreea Luca-PJ Buftea
75. Andrei Cristian-PJ Buftea
76. Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București
77. Radu Ganea-PJS 2
78. Diac Ana Maria-PTB
79. Ancuța Ailene-Tribunalul Iași
80. Mirtha Elena Meleaca – CA Craiova
81. Mihai Negulescu – DIICOT
82. Emanuel Mihoc- PT Sibiu
83. Anda Ungurean – Tb Botoșani
84. Mihaela Bojin – Tb Brașov
85. Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara
86. Anca Boeriu DIICOT
87. Maria Rîmniceanu -DIICOT
88. Lilișor Câțu – DIICOT
89. Cătălin Moraru – DIICOT
90. George Gavrilă – DIICOT
91. Florea Sanda Cristina – PT Ilfov
92. Codreanu Alexandru – PT Brașov
93. Baciu Maria Magdelena – PJs1
94. Tisu Cristina – PT Bihor
95. Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov
96. Nanu Vladimir – DIICOT
97. Monica Cornea – PT București
98. Cristea Emilia – PT București
99. Daniel Giorgian – PT București
100. Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca
101. Sadîc Zafer – Pt Constanța
102. Sava Diana – Jud Brașov
103. Pîslaru Doina – DIICOT
104. Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov
105. Negulescu Raluca – DIICOT
106. Raducu Mihai – DIICOT
107. Răducu Mădălina – DIICOT
108. Simion Daniel – PJ Iași
109. Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud
110. Vasut Claudia Diana – PJ Oradea
111. Soltan Alexandru – PICCJ
112. Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
113. Alma Dundev – PT Mureș
114. Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov
115. Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov
116. Cristina Moisa – CA Brașov
117. Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea
118. Cosmin cristescu – DIICOT
119. Corina Dinică – DIICOT
120. Cristina Dufour- DIICOT
121. Paiuși Marius – PCAB
122. Adriana Alexe – PICCJ
123. Cosntantin Mîndroceanu – PJ Buftea
124. Radu Emilia – Pj Buftea
125. Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea
126. Ana Maria Păun – Pj Buftea
127. Ștefăniță Gogea DIICOT
128. Tudor Filip – PJ s6
129. Alexe Adriana – PICCJ
130. Tudor Vasiu – PT Mureș
131. Cristina Gogea – CA Brașov
132. Iulia Crișan – PJ s4
133. Bogdan Niculescu – DIICOT
134. Cosmin Puiulescu – DIICOT
135. Rus Bogdan Florin – PJ s4
136. Iordache Irina – PJ s1
137. Dan Bubuiug – DIICOT
138. Adrian Țîrlea – PTB
139. Alexandra Pop- PJ Brașov
140. Gherghina Alina Nicoleta -PJs6
141. Dinga Adrian – PJ Iași
142. Marius Borta – PJ s4
143. Ioana Vlaston – PT București
144. Bucșă Nicoleta – PJ Iași
145. Alexandru Ghinea – PT București
146. Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu
147. Andreea Vișan – PJs6
148. Zlate Nadia – DNA
149. Enescu George – DIICOT
150. Valeriu Iordache – PT Argeș
151. Alina Andrițoiu – PICCJ
152. Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov
153. Căpăstraru Mila Ramona – PJs3
154. Constantin Botea – PJs6
155. Vlad Crăciun – PT București
156. Ioana Pasculet – CA Cluj
157. Florin Zeres – Tb Sibiu
158. Violeta Andrei – DIICOT
159. Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea
160. Bradea Vlad – DIICOT
161. Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
162. Oana Bunea – CA Timiș
163. Scorta Robert – PMTMT
164. Florentina Ivăncioiu – Tb București
165. Radu Dusa – CA Cluj
166. Vlad Alexandru Bențan – DIICOT
167. Ioan Gaga – Tb Cluj
168. Cosmin Constantin Andrei – Pj Făgăraș
169. Tokos Lehel – DIICOT
170. Ghenu Andreea – DNA
171. Simona Stefăniu – DIICOT
172. Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj
173. Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui
174. Maria Filip – Tb specializat Cluj
175. Bogdan Ștefăniu – DIICOT
176. Todea Laurențiu – PT Timiș
177. Pop Ciprian – PJ Luduș
178. Vîlceanu Florin – Tb București
179. Silvia Pietraru – PT Argeș
180. Constantin Grăjdeanu – PT Bacău
181. Taghiev Ramona – PCA Bacău
182. Antaloae Ovidiu – Jud Oltenița
183. Alexandru Marin – PT București
184. Șerban Viorel – PCAB
185. Felicia Vlad – PCA Brasov
186. Corina Dragu – PCA Brasov
187. Ioana Nicoară – PMT Cluj
188. Roșca Anda Elena – jud Cluj
189. Iulia Ianovici- PT satu Mare
190. Baldea Diana – procuror pensionar
191. Ducu Gavril – PT București
192. Andrei Drăgan – PT București
193. Alexandra Barea Brezae – Tb Bucuresti
194. Elena Blidaru Mateescu – Tb Bucuresti
195. Olaru Camelia- Pj s4
196. Alexandra Simona Manescu – Tb Bucuresti
197. Denisa Iordan – Pjs6
198. Platon Mihai Felix – PJs1
199. Pecincu Alina – PJ Iasi
200. Cristea Stefan Georgian – PT Iasi
201. Stefan Ispăsoiu – PCA Brasov
202. Grip Paul Tudor – Tb Covasna
203. Bojin Bogdan – PJ Rupea
204. Rosca Sergiu – Pj Cluj Napoca
205. Vieriu Tudor Ionut – PT Bacau
206. Vieriu Dorina – Pj Roman
207. Mihai Valentin – DIICOT
208. Radu Adrian – PT Brasov
209. Corina Unguras Ciausu – Tb Cluj
210. Rares Ciausu – DIICOT
211. Mădălina Bîrlog – Tb Bucuresti
212. Simona Anghel – Pt Bucuresti
213. Drăgan Adrian – DIICOT
214. Oana Valeria Nas – Tb Bucuresti
215. Manuela Orzata – Tb Bucuresti
216. Ciorba Eva – PJ SM
217. Mare Georgiana – Tb Sibiu
218. Cocosila Corina – PT Giurgiu
219. Cincă Valeriu Bogdan – PJs3
220. Carnariu Mihai Madalin – DIICOT
221. Bunduc Marian Catalin – DIICOT
222. Bocai Mihaela – PJ Alba Iulia
223. Popa Alina Diana – DIICOT
224. Rusca Alexandra Ioana – Tb Iasi
225. Alexandra Mocanu – Tb Bucuresti
226. Marta Chis – procuror pensionar
227. Andreea Busulescu – Tb Bucuresti
228. Mihai Zgripcea – PICCJ
229. Cosmin Ungureanu – PT Vâlcea
230. Rebecca Dinu – Tb Bucuresti
231. Cristina Ionescu Lupeanu – Tb Bucuresti
232. Mihaela Moacă– Pt Bucuresti
233. Florin Cîrciumaru – PCA Bucuresti
234. Secota Iuliana Georgiana – Tb Gorj
235. Ghiugan Ionela Mariana – jud pensionar
236. Alina Simionescu Baron – Tb bucuresti
237. Varvara Maria Cristiana – PT Iasi
238. Olimpia Maria Trastau – DIICOT
239. Moraru Alina- DNA
240. Mandache Ionut – DNA
241. Coca Daniel Alin – DNA
242. Alămaie Andreea Lavinia – PJs3
243. Mihai Stanciu – procuror pensionar
244. Ionuț Cosmin Măgureanu – PJs3
245. Camelia Stanciu – procuror pensionar
246. Stefan Balanescu – PICCJ
247. Vlad Andrei Dontu – PJs6
248. Irina Hrusca – judecator pensionar
249. Nicodim Ioan – procuror pensionar
250. Madalina Nicoleta Vârtopeanu – CA Bucuresti
251. Răduică Lucian – PT Mehedinti
252. Baches Andreea – PJ Zarnesti
253. Iuliana Velniciuc Ciuparca – Tb Cluj
254. Bucur Ioana – PJ Cluj
255. Munge Mircea Florin – DIICOT
256. Bordianu Dragos – DIICOT
257. Dâscă Adrian Nicolae – PCA Iasi
258. Filită Cristia Dragoș – Pj s3
259. Neacsu Mirel Emanuel – Jud Bolintin Vale
260. Marcu Corina Andreea – PJ Tg Mures
261. Bulz Julieta – proc pensionar
262. Stanță Doina – proc pensionar
263. Ana Maria Ghiață – Tb Iasi
264. Tabirta Lorin – DIICOT
265. Tabirta Mihaela- PJ Tulcea
266. Diana Calinescu Dragan – PT Bucuresti
267. Nas Bogdan Emil – PT Bucuresti
268. Cristea Ana – DIICOT
269. Nica Loredana – DIICOT
270. Candale Laura Camelia – Tb Bistrita Năsăud
271. Dinu Mihai Adrian – PT Bucuresti
272. Dărângă Ioana Codruta – PICCJ
273. Lorelei Golea – Jud. Brasov
274. Alexandra Vărzaru – PICCJ
275. Florin Daniel Cășuneanu – proc pensionar
276. Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
277. Madalina Munteanu – Jud Brasov
278. Monalisa Mircea Gherasim – Jud.Suceava
279. Andrei Claudia Ioana –Jud Suceava
280. Sofrone Florina – PJs2
281. Florin Cârciumaru – PCAB
282. Ciurcă Roznovăț roxana – PT Iasi
283. Bordianu Plesescu Roxana Angela – PJ Iasi
284. Marinel Mihai Nicolae – DIICOT
285. Ivan Maria – Jud. Bistrita
286. Cudalb Adrian Dan – PT Bucuresti
287. Panainte Iulian – PJ Iasi
288. Dumitru Alexandru Florentin – DIICOT
289. Ioana Alin Costin – PT DB
290. Fit Cosmin Marius- Pj Baia Mare
291. Neagu Adrian – Tb Arad
292. Neagu Ana Maria – Tb Arad
293. Marius Stancu – CAB
294. Laura Nicoleta Bosie – CAB
295. Dănut Cătălin Manea – CAB
296. Nebunu Georgeta Ramina – Pjs5
297. Dana Cristina Burduja – PICCJ
298. Abutnăriței Andreea Ionela – CA Brasov
299. Catalin Borcoman – procuror
300. Irina Sfîca – DIICOT
301. Georgiana Cecilia Giurgiu – Tb Sibiu
302. Dogaru Anamaria – PJs4
303. Fânariu Stefan – PT Iasi
304. Florin Lucian Arion – PCA Ploiesti
305. Filip Radu Daniel – PT Bucuresti
306. Paul Teodor Leontica-procuror
307. Buzamat Irina – TB Braila
308. Pintea Razvan Mihaita –Pj Baia Mare
309. Ciocoiu Mihaela – PJ Videle
310. Bratu Tiberiu – PJs6
311. Catalin Marginea – DIICOT
312. Anca Elena Stefanescu – Tb Bucutresti
313. Starasciuc Ana Maria – PCA Bucuresti
314. Florina Dinescu – PCA Bucuresti
315. Ioana Madalina Mihai – Jud. Brasov
316. Florea Ionela – proc pensionar
317. Patras Alexandra Maria- PT Iasi
318. Mintari Mihaela – DIICOT
319. Cristina Georgiana Ciulpan – PJs6
320. Baran Florin – DIICOT
321. Marius Romas – PT Ilfov
322. Mihaela Pacuraru – PT Ilfov
323. Marcela Antofie –Tb ilfov
324. Andreea Tiglăr – PJ ploiesti
325. Radu Oprescu – PT Ilfov
326. Diana Rusu –CA Brasov
327. Angela Hanga – Farcas – PJ Oradea
328. Gabriela Brandiu – PT Iasi
329. 318. Taus Simona – CA Brasov
330. 319.Tarnovschi Alexandra – PT Bihor
331. 320.Marius Lita – CA Brasov
332. 321. Anca Codreanu – CA Brasov
333. 322.Melinda Codreanu – CA Brasov
334. 323.Necula Mihai – PJ Brasov
335. 324.Meszaros Tiberiu – Tb satu Mare
336. 325.Gradina Valetina Laura – PCMA Bucuresti
337. 326. Mihai Bălănescu – TB Bucuresti
338. 327.Căruțasu Ioana – DIICOT
339. 328.Madalina Potarniche – CA Brasov
340. 329.Gîtan Dan Andrei – PJ Cluj
341. 330.Dan Constantinescu- PT Braila
342. 331.Arina Corsei Vultureanu – DIICOT
343. 332. Mare Felix – PJ Sibiu
344. 333.Ciprian Dominte – DNA
345. 334.Georgian Husti – PJ Oradea
346. 335.Florin Bogdan Munteanu – procuror
347. 336.Ana Maria Gorcea – PJ Sibiu
348. 337. Bogdana Irina Pînta – Pj Sibiu
349. 338.Mihai Laura Adina – PT Cluj
350. 339.Monica Munteanu – PCA Bv
351. 340. Sergiu Cosoreanu – Tb Brasov
352. 341.Stan Bianca Amalia –Pj Buftea
353. 342.Soponar Adriana – Tb Satu Mare
354. 343.Gabriela Chihaia – CA Brasov
355. 344. Vlad Neagoe – CA Brasov
356. 345.Antonescu Romeo – jud pensionar
357. 346. Paisa Cristina – PJ Cornetu
358. 347.Alba Radu – DNA
359. 348.Andreea Beatrice Popa – Tb Brasov
360. 349. Bîrgoan Andree –PJ Iasi
361. 350.Alexandru Puiu – Pt Bucuresti
362. 351.Tudor madalin Hurducaciu – PT Brasov
363. 352.Madalina Voiculescu – PTB
364. 353.Ioana Meszaros – PT Satu Mare
365. 354.Baches Cristian Ionut – Jud Brasov
366. 355.Balasanu Alexandru – Tb Botosani
367. 356.Maria Bobocel – PTB
368. 357.Simon Oana – DIICOT
369. 358.Daciana Deritei – prc pensionar
370. 359.Monea Crina Corina – proc pensionar
371. 360.Badan Mihai Claudiu – DNA
372. 361.Esanu Mihai – PJ Iasi
373. 362.Marian Andrei Marius – PJ Constanta
374. 363. Monica Nicola – jud pensionar
375. 364.Liana Anisoara Cocis – jud pensionar
376. 365. Maxim Cezar Sebastian – PJ Bistrita
377. 366. Chiper Adrian- Jud Zarnesti
378. 367.Ioana Maftei – Tb Barsov
379. 368.Elena Ecaterina Grama – Tb Brasov
380. 369.Ene Silviu – PJs3
381. 370. Cristea Dănuț – DIICOT
382. 371.Hălălău Cosmin – DNA
383. 372.Cornaciu Larisa – Pj Brasov
384. 373. Iulia Lupu – Tb Timis
385. 374.Dordea Alina – Tb Sibiu
386. 375.Raluca Munteanu – Pjs2
387. 376.Stere Corina – PJ Constanț
388. 377.Alexandru Liviu Clocieru – Pj Întorsura Buzaului
389. 378. Cristina Boaje – Tb Bucuresti
390. 379.Cristolovean Adrian – PJ Roman
391. 380.Sergiu Cosoreanu – Tb Brasov
392. 381.Paiusi Liviu – PJ Iasi
393. 382.Cosmina Mihaela Colcieru – PJ Zarnesti
394. 383. Adina Fundatureanu – CA Pitesti
395. 384.Ecaterina Florea – Tb Bucuresti
396. 385.Bursuc Andreea Claudia – DIICOT
397. 386. Urziceanu Liviu – Jud Arad
398. 387. Alexandru Nistor Cîrstoc – Pt Ilfov
399. 388.Sava Alexandra Teona – PJ Harlau
400. 389.Eva Emanuel – PJ Iasi
401. 390.Carmen Dena – DIICOT
402. 391.Alexandru Adrian Anghel – PTB
403. 392.Olteanu Mihaela – CABrasov
404. 393.Andrada Ioana Petrescu- PJ Pitești
405. 394.Sofranca Dragos Vlad – PJs1
406. 395.Miron Andreea Daniela – Pj Satu Mare
407. 396.Grumezescu Iulaiana Gina – PJ Iasi
408. 397.Balbenco Dragos – PJ iasi
409. 398.Corda Liviu – Tiberiu – PCA Cluj
410. 399.Vîntu Ana Maria – Tb Bistrita Nasaud
411. 400. Benchea Vlad Cristian – PJ Avrig
412. 401.Sohoroca Florin – PT Bistrita Nasaud
413. 402.Grip Alexandra Laura – Tb Harghita
414. 403.Anca Loredana Gheorghiu – PJ Brasov
415. 404.Liviu Bontea – Tb Covasna
416. 405.Vlad Gabriel Ciocan – PJ Pitesti
417. 406. Pîrvanescu Florin Daniel – Jud Brasov
418. 407. Pîrvanescu Theodora Maria – Jud Brasov
419. 408.Fabiana Gabriela Sosoi – Pjs6
420. 409.David Maricel – Pt Ilfov
421. 410.Secheres Cristiana Gesara – PJs2
422. 411.Ioedan Laurentiu – PCAB
423. 412.Alin Bodnar – Tb Bucuresti
424. 413.Dragos Calin – CAB
425. 414.Lucia Zaharia – CAB
426. 415.Grajdeanu Oana – PT Bacau
427. 416.Grajdeanu Constantin – PT Bacau
428. 417.Ana Maria Candet – jud pensionar
429. 418.Irina Raclaru – PJ Sighisoara
430. 419.Irina Isar – Pjs2
431. 420.Mihnea Stoicescu – Tb Bucuresti
432. 421.Stela Stoicescu – Tb Bucuresti
433. 422.Andreea Oana Nica – DNA
434. 423.Babos Florin Eugen – Jud Jibou
435. 424.Diana Madalina Budau – Jud Bacau
436. 425. Adriana Grigore – Jud pensionar
437. 426.Andronie Violeta Diana – Jud Brasov
438. 427.Alexandru Olaru – PJ Giurgiu
439. 428. Olteanu Dragos – PCA B
440. 429.Ramona Dumitru – PJ Giurgiu
441. 430.Naghiu Dida Adina – PCA Oradea
442. 431. Anda Mutu – PJs5
443. 432.Brindea Dan Eugen – PT Salaj
444. 433. Anamaria Renata Vida – TB Arad
445. 434.Pecincu Alexandru – jud pensionar
446. 435.Cristea Oriana Lavinia – PJ Harlau
447. 436.Ghidarcea Cristian Lucian – jud Brasov
448. 437. Raluca Vestemanu – PCA Brasov
449. 438.Simon Cristina Ingrid – PT Bihor
450. 439.Tatar Emanuela Anca – PJs5
451. 440.Mitocaru Bianca Elena – PJs5
452. 441. Mocanu Vlad – jud. Câmpulung Moldovenesc
453. 442. Mocanu Macar Ioana – jud. Câmpulung Moldovenesc
454. 443.Agisuna Hacan Emrah – Pj Buftea
455. 444.George Victor Ciornei – PJ Urziceni
456. 445.Ana Maria Stoica -Tb Bucuresti
457. 446. Bacinschi Cristina – PJ Iasi
458. 447. Stoica Florin – PT DB
459. 448.Hodorogea Ana Maria – PCA Iasi
460. 449.Negrut Catalina – PCAB
461. 450.Lavinia Cobiscan – Tb Bucuresti
462. 451.Botezatu Andreea – Tb Brasov
463. 452. Sorin Flontea – Pt Salaj
464. 453.Sohorca Florin – PT Bistrita Nasaud
465. Andreea Grancea – CA Iasi
466. Stanculeanu Maria Gabriela – CA Iasi
467. Moraru Marius Andrei – CA Iasi
468. Mititelu Maricica – CA Iasi
469. Tarlion Gabriel – CA Iasi
470. Victoria Oana Daniela – CA Suceava
471. Tamas Andrei – Pj Targu Neamt
472. Spoeala Valentina – proc pensionar
473. Mihaela Nita – CAB
474. Ioana Nicoara – PMT Cluj
475. Arsene Ion Catalin – pensionar procuror
476. Pîrlea Denisa – Jud Sighisoara
477. Irina Perjoiu – DNA
478. Luchian Ana Maria – DNA
479. Sergiu Carlan – Tb Cluj
480. Crina Muntean – T Bihor
481. Delia Mihai – DNA
482. Fota Carmen -DIICOT
483. Raluca Cîrjan – jud pensionar CAB
484. Bogdana Orasanu – jud pensionar CAB
485. Ioana Constantin-fost judecător CAB
486. Ioana Elena Câmpean-PICCJ
487. Teodora Sorescu-judecător pensionar
488. Coadă Ciprian-judecător pensionar
489. Daniela Mitrea Muntean-judecător pensionar
490. Cătălina Dan-CAB Pitești
491. Elena Popescu-judecător pensionar
492. Ștefan Bălănescu-PICCJ
493. Ioana Bâlciu-procuror
494. Corina Voicu-judecător pensionar
495. Rusu Larisa-procuror pensionar
496. Lavinia Cîrciumaru-Tribunalul București
497. Andea Băleanu-PCAB
498. Alina Stamate Tămășan-Tribunalul Maramureș
499. Nicolae Stamate Tămășan-Tribunalul Maramureș
500. Ligia Coman-Tribunalul Maramureș
501. Mihai Popa-procuror
502. Dragoș Păduraru-procuror
503. Marius Bulancea-procuror pensionar
504. Cosmin Grancea-procuror
505. Lucian Rus-procuror
506. Ana Dana-procuror
507. Paul Daniel Moglan-Tribunalul Bacău
508. Horațiu Dumbravă-judecător pensionar
509. Florin Ion – DIICOT
510. Laurențiu Hetriuc – CA Suceava
511. Ciulei Georgiana – DIICOT
512. Gîdea Iulian – DIICOT
513. Cristian Borș – DIICOT
514. Mihai Constantinescu – DIICOT
515. Vlad Grigorescu – DIICOT
516. Daniela Matei – PICCJ
517. Teofil Ilisie, PTM Cluj
518. Dieac Ana, PCAB