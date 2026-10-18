George Simion, reacție ironică după incidentul reclamat de Marius Lulea. „Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat și că plouă”

Președintele AUR, George Simion, a declarat că își dorește o anchetă rapidă „și probe, nu verdicte televizate”, în cazul incidentului de la casa lui Marius Lulea, cofondator al partidului.

Duminică dimineață, Marius Lulea a depus o plângere la poliție, reclamând că a găsit un cap de porc în fața locuinței sale și un afiș amenințător lipit pe contorul de gaze. Potrivit co-fondatorului AUR, autocolante de același tip au fost lipite „în fața locuințelor mai multor persoane care au în comun opoziția publică față de George Simion”.

Simion a comentat incidentul și reacțiile pe acest subiect, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

„De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, prețurile sau faptul că politicienii care au adus țara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineața, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o «dezvăluire», câte o stenogramă, câte o acuzație nefondată și acum am ajuns și la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat și că plouă”, a reacționat ironic liderul AUR.

El a reiterat că AUR nu va vota guvernul Luca Niculescu și nu se va „dezice” de Călin Georgescu.

„V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm. Românii sunt însă mult mai inteligenți decât îi credeți. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneți în fiecare seară un nou episod din serialul «George Simion, pericol național».

Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieșit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este dușmanul zilei”, a continuat Simion.

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea”

George Simion a spus că vrea „anchete rapide și probe” în cazul reclamat de Marius Lulea „și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă”.

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate. Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări și capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înțeles cu cine are de-a face”, a conchis președintele AUR.