George Simion recidivează: „V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut”

Președintele AUR, George Simion, este din nou protagonistul unui derapaj grav, fiind a treia oară în acest an când folosește cuvântul „autist” în sens peiorativ pentru a-și jigni un rival politic.

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, a scris sâmbătă seară Simion pe Facebook, fără să îl nominalizeze direct pe președintele Nicușor Dan, în fața căruia a pierdut cursa pentru Cotroceni în luna mai.

În campania prezidențială, aflat la Bruxelles, Simion a intrat într-o dispută cu o reporteră de la Pro TV, care l-a întrebat despre agenda lui în ziua respectivă. Liderul AUR a refuzat să răspundă, iar după ce jurnalista a insistat, Simion a răspuns: „Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”.

Ulterior, și-a cerut scuze în cadrul unei întâlniri cu românii stabiliți în Belgia, dar a lansat alte atacuri dure la adresa lui Nicușor Dan și a vorbit despre „acești dereglați mintal” care „vor să dea droguri copiilor noștri“, așa cum circulă pe aici prin Belgia și prin Olanda”.

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul pe care se poate lăuda în viață”, a susținut George Simion.

La acel moment, Asociaţia SuntAutist a condamnat ferm limbajul lui Simion, apreciind că această declaraţie nu este doar lipsită de respect faţă de o persoană publică, ci reprezintă o ofensă gravă şi directă la adresa tuturor persoanelor autiste.



Folosirea termenului „autist” într-un context peiorativ reflectă o atitudine profund discriminatorie, care contribuie activ la stigmatizarea unei comunităţi deja marginalizate, a transmis asociaţia.

Simion a folosit pentru prima dată, în acest an electoral, cuvântul „autist” cu referire la un contracandidat pe 23 aprilie, când a fost invitat, împreună cu soția sa, Ilinca, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Jurnalistul i-a dat atunci lui George Simion o listă cu principalii săi contracandidați la alegerile prezidențiale, înainte de primului tur al alegerilor prezidențiale, și l-a rugat să-i caracterizeze cât mai lapidar, dar fără să le pomenească numele.

„Unu: un autist. Doi: un mincinos. Trei: leneșul care stă în cârciumi. Patru…Aveți un public inteligent? Sigur, o să identifice personajul”, a răspuns Simion.