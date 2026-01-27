Germania a anunțat o recompensă de 1 milion de euro pentru informații despre misterioasa grupare Vulkangruppe

Pană de curent la stația Wannsee din Berlin, 4 ianuarie 2026, după sabotarea unui transformator. Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Guvernul german a promis marți o recompensă de un milion de euro pentru oricine „va conduce la autorii” sabotajului care a provocat o mare pană de curent în Berlin la începutul lunii ianuarie, o măsură excepțională în contextul în care ancheta care vizează un misterios grup de extremă stânga a ajuns într-un impas, transmite AFP.

Acest atac, revendicat de Vulkangruppe (grupul Vulcan), o grupare despre care nu se știe aproape nimic în ciuda faptului că are mulți ani de activitate, a scos în evidență slăbiciunea anumitor infrastructuri esențiale în acest context în care autoritățile doresc să le consolideze în fața amenințării ruse.

Procuratura și poliția „anunță o recompensă de un milion de euro pentru orice informație care ar permite identificarea autorilor”, a spus ministrul german de interne Alexander Dobrindt în cadrul unei conferințe de presă.

„Am avut mult succes în combaterea extremismului de dreapta și a terorismului islamist… Dar nu s-a acordat suficientă atenție extremismului de stânga și vedem că terorismul de stânga… revine în forță”, a spus el.

Anunțul privind recompensa vine în contextul în care nu s-a anunțat public niciun progres în anchetă, la aproape o lună după incident, când aproximativ 45.000 de locuințe au rămas fără curent electric timp de aproape o săptămână.

Pe 3 ianuarie, incendierea unei instalații electrice din sud-vestul capitalei a lăsat în întuneric peste 100.000 de persoane, a privat unele dintre ele de încălzire, a întrerupt rețelele mobile și internetul și a paralizat transportul public.

Cea mai lungă pană de curent care a afectat Berlinul de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat abia pe 7 ianuarie.

Vulkangruppe acționează de 15 ani, dar nu se știe nimic despre ei

Procuratura federală a deschis rapid o anchetă pentru „apartenență la o organizație teroristă” și „sabotaj”, după ce grupul „Vulkangruppe” a anunțat că a provocat incidentul

Acest grup revendicase deja o duzină de atacuri din 2011, dintre care unul în martie 2024, care a vizat o fabrică Tesla lângă Berlin, unde liniile electrice care alimentau site-ul au fost incendiate.

Autoritățile nu au identificat niciodată autorii, complicii sau membrii grupului.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, care a fost el însuși foarte criticat pentru modul în care a gestionat criza, a salutat anunțul privind recompensa, care demonstrează, potrivit lui, că arestarea autorilor este „prioritatea absolută”.

„Oricine atacă infrastructurile noastre critice pune în mod deliberat în pericol vieți omenești”, a scris el pe X.

Germania va avea o nouă lege de protecție a infrastructurilor esențiale

În condițiile în care Germania a denunțat în mod constant o campanie de sabotaj și spionaj rusesc, avaria gigantică provocată de incendierea unei singure instalații și absența sistemelor paralele care să garanteze funcționarea au scos la iveală vulnerabilitatea unei infrastructuri esențiale a capitalei germane.

Dobrindt a promis că săptămâna aceasta camera inferioară a parlamentului, Bundestagul, va adopta o nouă lege privind protecția infrastructurilor critice.

Dar există voci care critică acest text, așteptat de luni de zile. Mulți jucători din sectorul energetic, din mediul de afaceri și din politică consideră că proiectul existent este prea birocratic pentru a fi eficient.

Potrivit acestora, proiectul impune o transparență prea mare cu privire la aceste infrastructuri, ceea ce ar putea fi exploatat de persoane rău intenționate.

Dobrindt a admis marți că „deja divulgăm prea multe informații publice cu privire la infrastructurile noastre critice”.

Ministrul a dat, de asemenea, asigurări că lupta împotriva grupurilor de extremă stânga care comit acte de sabotaj în numele luptei împotriva capitalismului sau pentru mediu va fi intensificată, întrucât acest fenomen rămâne destul de răspândit în Germania, în special în Berlin.