Cea mai lungă pană de curent care a afectat Berlinul de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat
Alimentarea cu electricitate a fost restabilită miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac prin incendiere asupra unei stații electrice, comis de activiști de stânga, a provocat o pană de curent pentru zeci de mii de gospodării – cea mai lungă întrerupere de acest tip din capitala Germaniei de la Al Doilea Război Mondial încoace, subliniază Reuters.
„Astăzi este o zi bună pentru numeroasele persoane afectate, care au fost lipsite de electricitate și căldură încă din 3 ianuarie”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner.
El a precizat că operațiunea de restabilire a alimentării cu energie, care a început la ora 11:00, a fost un proces complex și gradual.
Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață a distrus un canal de cabluri aflat deasupra unui canal de apă, întrerupând alimentarea cu electricitate pentru aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.000 de companii din districtele sud-vestice ale orașului, într-o perioadă cu temperaturi de îngheț.
Gruparea de activiști de extremă stângă „Vulcan”, care în 2024 a declarat că a atacat un stâlp de înaltă tensiune din apropierea fabricii Tesla de lângă Berlin, a afirmat că a fost și în spatele noului act de sabotaj.
Armata germană a fost mobilizată pentru a sprijini locuitorii afectați de pană, care a perturbat și conexiunile de telefonie mobilă, sistemele de încălzire și circulația trenurilor.
Consecințele prelungite ale incidentului i-au determinat pe unii politicieni să ceară investiții suplimentare pentru protejarea infrastructurii capitalei, mai ales în contextul în care agenția de informații interne a avertizat asupra creșterii riscurilor reprezentate de militanții de stânga.