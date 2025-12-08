Germania a descoperit o surpriză neplăcută rezervată de China în privința exporturilor de pământuri rare

Ministrul german de Externe Johann Wadephul a declarat că este nevoie încă de multă muncă pentru a convinge Beijingul să acorde producătorilor germani licențe de export pentru pământuri rare, semnalând în timpul primei sale vizite în China că aceștia nu primiseră niciuna din prima serie emisă, relatează Reuters.

Controalele la export impuse de China asupra celor 17 minerale folosite în domenii variate precum industria auto, electronicele de consum și apărarea au provocat luni de perturbări de la introducerea lor în aprilie, din cauza războiului comercial purtat la momentul respectiv cu Statele Unite.

Reuters a relatat săptămâna trecută că China a emis primele „licențe generale” – permise valabile un an, menite să accelereze exporturile – după un progres în discuțiile comerciale înregistrat la un summit din octombrie între președinții Donald Trump și Xi Jinping. Însă rămâne neclar dacă acestea vor fi în beneficiul Statelor Unite.

Întrebat de postul ZDF, dacă a înregistrat progrese în convingerea Beijingului să acorde licențe și firmelor germane, Wadephul a spus: „Am primit semnale, dar încă mai este destul de mult de lucru”.

Wadephul, care efectuează o vizită oficială de două zile în China, a spus că a discutat problema-cheie a perturbărilor din livrările chineze de semiconductori, pământuri rare și alte materii prime în întâlnirile sale de luni cu ministrul Comerțului din China.

„În toate aceste domenii a existat incertitudine, iar aceasta trebuie eliminată”, a spus Wadephul, care este însoțit în China de o mică delegație de omanei de afaceri, inclusiv de Hildegard Mueller, șefa asociației industriei auto VDA.

Mueller a cerut separat Uniunii Europene să adopte o „abordare mai proactivă” față de China în această chestiune.

Germania are o relație tot mai complicată cu China

Călătoria lui Wadephul fusese amânată în octombrie în ultimul moment, deoarece China confirmase doar una dintre întâlnirile solicitate.

Vizita are loc în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția față de Beijing în privința disputelor comerciale și a conflictelor geopolitice, în linie cu partenerii europeni, deși încearcă să mențină relații bune cu principalul său partener comercial.

Luna trecută, Germania a înființat un comitet de experți pentru a consilia parlamentul în privința „relațiilor comerciale relevante pentru securitate” cu China, parte a efortului de a reduce dependența de a doua cea mai mare economie a lumii ca furnizor de materiale esențiale și ca piață pentru exporturile industriale germane.

„Trebuie să fie clar că dezvoltarea relațiilor economice bilaterale depinde de încetarea practicilor incorecte ale Chinei”, a declarat Juergen Hardt, purtător de cuvânt pe probleme de politică externă al conservatorilor din parlament.

Va deveni UE mai dură față de China?

Comisia Europeană a prezentat miercurea trecută planuri de consolidare a instrumentelor comerciale precum taxele anti-dumping și anti-subvenții și de elaborare a unor noi măsuri pentru contracararea practicilor comerciale neloiale.

Noah Barkin, consilier principal la Rhodium Group, o firmă de consultanță axată pe China, a declarat că Wadephul trebuie să transmită clar că Berlinul sprijină Comisia.

„Wadephul trebuie să transmită un mesaj clar gazdelor sale chineze că riscă să piardă Germania și Europa dacă vor continua să ignore îngrijorările privind direcția relației economice”, a spus el.

„Trebuie să sublinieze că Europa nu va avea de ales decât să își închidă piața pentru firmele chineze dacă aceste preocupări nu sunt abordate”, a mai spus expertul cu privire la mesajul de transmis Chinei.

Ministerul german de Externe a precizat că vizita sa, care are loc la câteva zile după cea a președintelui francez Emmanuel Macron, a fost coordonată îndeaproape cu partenerii europeni.