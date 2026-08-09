Semnal de alarmă din guvernul german despre frecvența atacurilor hibride: „Zilnic”

Ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrindt, a avertizat că țara se confruntă „zilnic” cu atacuri hibride din partea unor puteri străine, al căror nume nu l-a menționat, potrivit Politico.

Spionajul, sabotajul, atacurile cibernetice și acțiunile clandestine „cu scopul de a destabiliza Germania sau de a o afecta în mod direct” sunt „o realitate constantă”, a declarat ministrul Alexander Dobrindt, într-un interviu acordat publicației BILD, duminică, în contextul incidentului cu dronă care a avut loc în această săptămână la aeroportul din Leipzig.

Autoritățile germane au anunțat miercuri că o dronă încărcată cu explozibil a fost observată la câțiva metri distanță de un avion de marfă ucrainean de tip Antonov, la aeroportul Leipzig/Halle, și a fost doborâtă de un șofer de autobuz.

Joi, ministrul Alexander Dobrindt sugera că este posibil să fi fost vorba despre un atac din partea unui actor statal.

Aeroportul vizat este un centru important pentru logistica NATO, fiind principala bază de operațiuni pentru Soluția Internațională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS) gestionată de Alianță, care folosește o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, este un hub pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german de externe declara miercuri că Rusia se află în spatele unor tentative zilnice de „a exercita influență aici, în Germania, într-o manieră care urmărește să ne submineze democrația și să erodeze încrederea în politică și politicieni”.

Reacția Rusiei

Vineri, ambasada Rusiei la Berlin și-a exprimat „îngrijorarea față de un nou val de isterie antirusă în Germania” și a descris incidentul de la aeroportul din Leipzig drept o „provocare complet fabricată” care „nu servește decât intereselor Kievului și aripii militariste a establishment-ului politic european”.

„Principalul pericol cu care se confruntă Germania astăzi nu rezidă în pretinsele ‘atacuri hibride’ ale Moscovei, care nu există, ci în politicienii care elaborează cu entuziasm scenarii de război iminent cu Rusia”, a mai declarat misiunea diplomatică rusă în comunicatul publicat pe site-ul său oficial.