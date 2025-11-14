Germania îl acuză pe Putin de „dispreț față de umanitate” după atacul masiv din timpul nopții asupra Ucrainei

Bloc din Kiev după atacul rusesc din 14 noiembrie Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Rusia a încălcat dreptul internațional prin atacul masiv cu rachete balistice, de croazieră și drone comis asupra teritoriului ucrainean în cursul nopții, a acuzat vineri ministrul german al apărării Boris Pistorius, citat de The Guardian.

„Este foarte evident și clar că Putin urmărește să facă iarna cât mai insuportabilă posibil pentru Ucraina, pentru a distruge moralul și a înfrânge rezistența poporului ucrainean. Nu reușește însă în acest demers”, a reacționat Pistorius la atac.

Pistorius a anunțat, de asemenea, că Berlinul va aloca cel puțin 150 de milioane de euro pentru a contribui la finanțarea armelor americane care vor fi livrate Ucrainei.

Anunțul vine la doar o zi după ce Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia au anunțat planuri de finanțare a unui pachet separat de 430 de milioane de euro pentru Ucraina.

Într-o altă reacție la atacul din timpul nopții, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, „nu va permite să se instaleze indiferența” în răspunsurile europenilor la atacurile rusești asupra Ucrainei, condamnând agresiunea Rusiei asupra Kievului din noaptea trecută.

„Scene teribile la Kiev după bombardamentul susținut și nediscriminatoriu al zonelor rezidențiale de către Rusia din noaptea trecută. Toate gândurile mele sunt alături de victime, inclusiv de copii, și de familiile lor”, a declarat Metsola.

„Aproape în fiecare district”

Forțele ruse au lansat în primele ore ale zilei de vineri unul dintre cele mai mari și mai distructive atacuri asupra Kievului de până acum, bombardând capitala cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, potrivit Reuters și Kyiv Post.

Aproape toate cartierele capitalei ucrainene au fost atacate în noaptea de joi spre vineri, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Cel puțin cinci persoane au fost ucise și 26 rănite, printre care un copil de 10 ani și o femeie însărcinată. Nouă victime au fost spitalizate, potrivit primarului.

Kliciko a mai spus că anumite secțiuni ale rețelelor de încălzire au fost avariate, lăsând părți din districtul Desnianski din nord-est fără căldură, într-un moment în care temperaturile se situau în jurul valorii de 4 grade Celsius.

Șeful militar al capitalei, Timur Tkacenko, a vorbit și el despre amploarea distrugerilor, scriind pe rețelele de socializare: „Rușii lovesc clădiri rezidențiale. Există multe clădiri înalte avariate în tot Kievul, aproape în fiecare district”, a spus acesta.