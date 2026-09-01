Germania se pregătește să acuze direct Rusia pentru atacul eșuat cu dronă de pe aeroportul din Leipzig. Ce înseamnă asta

Ministrul de Externe de la Berlin Johann Wadephul a dat de înțeles că Germania are în vedere noi măsuri împotriva Rusiei.

Germania se pregătește să acuze Rusia de o tentativă de atac cu dronă asupra unui avion de marfă ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle în luna august și ar putea pregăti noi sancțiuni împotriva Moscovei, în coordonare cu aliații, au declarat marți două surse citate de Reuters.

Presa germană anticipase deja un astfel de anunț al autorităților de la Berlin.

Momentul ilustrează tensiunile tot mai mari dintre Rusia și Europa, pe fondul conflictului din Ucraina, mai multe voci acuzând că Moscova lansează atacuri tot mai evidente împotriva statelor NATO.

Analiștii au avertizat că impasul din războiul din Ucraina și pierderile uriașe de pe front îl pot împinge pe Vladimir Putin să escaladeze conflictul, inclusiv prin extinderea acestuia în Europa.

Incursiunile dronelor rusești în statele de pe flancul de est al NATO,. inclusiv România, au crescut semnificativ anul acesta.

Un aeroport important

Primele informații despre tentativa de atac din Germania au apărut în momentul în care angajații aeroportului au descoperit o dronă încărcată cu explozibili și un detonator la aeroport, un important nod civil de transport de marfă și logistică NATO din estul Germaniei.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că o a doua dronă s-ar fi ciocnit în aer cu un avion cargo DHL la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului.

Ulterior, anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă și substanțe suspecte de a fi explozibili.

Aeroportul servește, de asemenea, drept bază pentru mai multe avioane de marfă ucrainene gigantice de tip Antonov An-124.

Germania nu a mers până acum atât de departe încât să acuze Rusia, dar a calificat incidentul drept parte a unui război hibrid purtat împotriva Europei.

Cele două surse, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, au confirmat informațiile apărute în presa germană, potrivit cărora guvernul ar urma să acuze Rusia și ar putea pregăti noi sancțiuni.

Acestea nu au dezvăluit detalii cu privire la sancțiunile propuse.

Ministrul de Externe al Germaniei va ține o conferință

Marți, în timpul unei vizite în Algeria, ministrul de Externe Johann Wadephul nu a confirmat în mod clar aceste informații, dar a dat de înțeles că Germania are în vedere noi măsuri împotriva Rusiei.

La întoarcerea sa în Germania, mai târziu în cursul zilei de marți, acesta urmează să țină o conferință de presă alături de ministrul de Interne, Alexander Dobrindt.

„Nu există o reacție exagerată din partea noastră, dar există un răspuns atunci când suntem atacați”, a declarat Wadephul.

„Rusia trebuie să înțeleagă că Germania este o forță stabilizatoare în Europa – una care este întotdeauna gata să negocieze, dar care nu se va lăsa intimidată în niciun fel”, a spus el.

Ambasada Rusiei nu a avut o reacție dar a respins anterior acuzațiile privind o posibilă implicare în tentativa de atac de la Leipzig, calificându-le drept „o provocare fabricată” și „un nou val de isterie anti-rusă în Germania”.

Atacurile Rusiei

Oficialii serviciilor de informații europene monitorizează de mult timp ceea ce descriu drept incidente de sabotaj rusești în Europa, menite să slăbească unitatea NATO și disponibilitatea statelor membre de a sprijini Ucraina împotriva agresiunii ruse.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta germană a Comisiei pentru securitate și apărare a Parlamentului European, a solicitat ca Rusia să fie identificată în mod clar ca fiind creierul din spatele tentativei de atac.

„Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să recunoaștem că Rusia se află în spatele acestui incident”, a declarat ea marți.

Avertisment: războiul Rusiei cu Europa nu mai este doar „hibrid”

Strack-Zimmermann a susținut că accentul ar trebui să nu mai fie pus pe descrierea unor astfel de incidente drept „atacuri hibride”, întrucât acestea constituie „atacuri propriu-zise”.

Și alte voci au început să atragă atenția că utilizarea excesivă a termenului de „război hibrid” pentru a descrie asasinatele și incursiunile cu drone ale Rusiei riscă să inducă publicul european într-un fals sentiment de siguranță.

Atacul eșuat de pe aeroportul din Leipzig, drona cu explozibili care s-a apropiat de platforma de gaze din zona economică exclusivă a României și alte incidente de acest fel arată că campania Rusiei împotriva Europei este tot mai evidentă și că nu se mai încadrează în conceptul de „război hibrid” folosit de oficialii europeni, au spus experții citați de publicația Politico.