Germania și China vor să își repare relațiile economice după o perioadă de tensiuni: „Suntem hotărâți”

Lars Klingbeil, ministrul german al Finanțelor, fotografiat pe 17 noiembrie 2025 la Beijing alături de viceministrul chinez He Lifeng, FOTO: Ng Han Guan / AP / Profimedia Images

Vicepremierul chinez He Lifeng și ministrul german de Finanțe Lars Klingbeil au declarat că țările lor ar trebui să își consolideze relațiile comerciale și să pună capăt tensiunilor comerciale dintre a doua și a treia cea mai mare economie a lumii, transmite luni agenția Reuters.

Klingbeil efectuează prima vizită a unui ministru din guvernul cancelarului Friedrich Merz, la mai bine de șase luni după ce coaliția condusă de conservatori a preluat guvernarea la Berlin, și după o călătorie anulată luna trecută de ministrul de Externe Johann Wadephul, în urma faptului că China a respins toate întâlnirile solicitate, cu excepția uneia.

Relațiile dintre cele două puteri industriale au fost tensionate din cauza restricțiilor chineze la exporturile de cipuri și de pământuri rare, provocând perturbări majore pentru firmele germane.

„Ar trebui să valorificăm potențialul neexploatat și să extindem cooperarea sino-germană și sperăm că ambele părți vor consolida alinierea strategiilor lor de dezvoltare”, a declarat He, pledând totodată ca a doua cea mai mare economie a lumii să asigure „condiții echitabile” în relația sa cu Berlinul.

Klingbeil a sosit la Beijing la mai puțin de o săptămână după ce parlamentul german a numit o comisie de experți pentru a regândi politica comercială față de China.

„Suntem hotărâți să colaborăm cu Germania pentru a promova un mediu de afaceri corect, echitabil și nediscriminatoriu”, a declarat He după întrevederea lor.

Schimburile comerciale dintre Germania și China se ridică la peste 200 de miliarde de dolari

În pofida fricțiunilor legate de sprijinul Beijingului pentru Rusia și de acțiunile sale în Indo-Pacific, precum și a criticilor vocale ale Berlinului la adresa situației drepturilor omului în China și a politicilor industriale subvenționate de stat, cele două țări rămân legate printr-o relație comercială amplă și reciproc avantajoasă.

Legăturile lor economice au devenit și mai cruciale pe măsură ce taxele vamale impuse de președintele SUA Donald Trump pun presiune pe piețele globale.

„Germania și China pot găsi împreună răspunsuri la provocările vremurilor noastre”, a spus Klingbeil, solicitând Beijingului să colaboreze cu Berlinul pentru a pune capăt războiului din Ucraina și afirmând că China ar putea juca un rol esențial.

China a cumpărat anul trecut bunuri germane în valoare de 95 de miliarde de dolari, dintre care aproximativ 12% au fost automobile, arată datele vamale chineze. Germania a achiziționat bunuri chinezești în valoare de 107 miliarde de dolari, în principal cipuri și alte componente electronice.

Însă Germania se remarcă pentru China și ca partener de investiții, injectând în țara asiatică 6,6 miliarde de dolari capital nou în 2024, potrivit datelor Institutului Mercator pentru Studii asupra Chinei. Procentual, suma reprezintă 45% din totalul investițiilor străine directe în China din partea Uniunii Europene și a Marii Britanii.

Pentru Germania, China reprezintă o piață auto practic de neînlocuit și este responsabilă pentru aproape o treime din vânzările producătorilor auto germani. Companiile germane din domeniul chimic și farmaceutic au, de asemenea, o prezență importantă în țară, deși se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea concurenților locali.

Relațiile politice dintre China și Germania au devenit tot mai tensionate

Ambele economii orientate spre export au fost grav afectate de taxele vamale impuse de Trump. Unul dintre efectele lor a fost că SUA au fost depășite din nou de către China pentru a deveni principalul partener comercial al Germaniei.

Însă această interdependență economică vine la pachet cu o relație politică tensionată.

Ministrul german de Externe a adoptat o poziție tot mai dură față de China de la preluarea mandatului în mai, mergând chiar mai departe decât predecesoarea sa Annalena Baerbock, care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping „un dictator”, stârnind furia Beijingului.

Reuters amintește de asemenea că este așteptat ca și cancelarul Merz să viziteze în curând China.