Germania trimite trupe în Lituania pentru a bloca un scenariu de „coșmar”: Atacul Rusiei în Europa

Consolidarea Flancului Estic intră într-o nouă etapă, pe măsură ce Berlinul accelerează trimiterea de noi efective pentru staționarea permanentă în Lituania. Mișcarea are scopul de a descuraja un potențial atac rus asupra Europei, un scenariu luat în calcul de generalii germani pentru următorii ani, potrivit EuroNews.com.

Noua fază a mobilizării a început pe 29 ianuarie, când batalioanele 203 Blindat și 122 Infanterie ale Bundeswehr au fost trecute oficial sub comanda brigăzii germane dislocate în Lituania. Aceste unități de elită vor fi staționate la Rūdninkai și Rukla, numărul militarilor ajungând deja la 1.800, cu obiectivul de a atinge pragul de 5.000 până în 2027.

Această desfășurare de forțe are loc în contextul în care Germania se pregătește pentru posibilitatea unui atac rus în următorii doi ani, scenariu avansat pentru publicația The Times de către Gerald Funke. Șeful noului Comandament de sprijin al Bundeswehr a subliniat că un astfel de „scenariu de coșmar” ar presupune o agresiune rusească la scară largă asupra NATO în statele baltice.

Germania ar fi implicată imediat în acest conflict prin brigada sa din Lituania, potrivit generalului german. Un astfel de atac ar declanșa desfășurarea a zeci de mii de soldați NATO pe flancul estic, care ar tranzita porturile și drumurile germane, în ciuda unor posibile atacuri hibride.

În acest caz, Germania ar deveni centrul logistic al NATO, conform Planului operațional Germania (OPLAN DEU). Potrivit Wall Street Journal, această strategie de apărare este cuprinsă într-un dosar clasificat de 1.200 de pagini, elaborat în urmă cu doi ani și jumătate și pus în aplicare acum. Planul reunește sarcinile de apărare națională și colectivă, integrând autoritățile militare cu cele civile.

Pe lângă brigada din Lituania, Germania trimite trupe și la frontiera estică a Poloniei, unde forțele Bundeswehr participă la misiuni de sprijin și fortificare a granițelor aliate.

Protecția Vilniusului, protecția Berlinului

Într-o declarație recentă, făcută în timpul unei vizite la Comandamentul Operațional din Schwielowsee, care a avut loc pe 27 ianuarie 2026, ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a confirmat că un atac rus este considerat posibil. El a avertizat însă că un scenariu mai probabil ar fi o acțiune militară limitată, menită să testeze unitatea Alianței.

Viziunea lui Kaunas este susținută și de cancelarul Friedrich Merz, care a reafirmat pe 29 ianuarie, la Berlin, că „protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”, descriind dislocarea Brigăzii 45 Blindate drept o investiție directă în securitatea Europei. „Această brigadă nu este un simbol politic, ci o contribuție militară la descurajare și apărare”, a subliniat cancelarul.

O decizie din 2023 a guvernului german prevede staționarea permanentă în Lituania a Brigăzii 45 Blindate, prima unitate de luptă a Bundeswehr stabilită pe termen lung în afara țării. În prezent, planul se aplică deja pe teren.

Majoritatea trupelor vor fi concentrate la Rūdninkai, locație aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Belarus. Totodată, grupul de luptă multinațional al NATO din Rukla va fi integrat complet în structura noii brigăzi. Această unitate este formată din opt țări aliate și se află sub conducere germană, Rukla fiind un punct cheie pentru forțele germane din regiune.

Capacitate de luptă deplină până în 2027

Până în 2027, aproximativ 4.800 de militari și 200 de civili vor fi staționați permanent în Lituania pentru a asigura capacitatea de luptă deplină. În prezent, circa 500 de persoane se află deja pe teren, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius.

Pe 29 ianuarie, batalioanele 203 Blindat și 122 Infanterie au trecut sub comanda directă a brigăzii. În februarie, sub aceeași comandă va intra și grupul de luptă multinațional NATO. Astfel, numărul militarilor germani va ajunge la 1.800, Pistorius subliniind că proiectul este în grafic.

Cele două batalioane vor fi stabilite la Rūdninkai și Rukla imediat ce infrastructura va fi gata. În acest sens, lângă granița cu Belarus se construiește „orașul militar” Rūdninkai. Acest complex va găzdui 3.000 de soldați și urmează să fie finalizat la sfârșitul anului 2027.

Când ar putea Rusia să atace

Evaluarea generalului Funke privind un posibil atac rusesc în următorii doi ani coincide cu estimările NATO. Aceste date se bazează pe capacitatea Rusiei de a-și crește producția de armament și de a recruta forțe noi. NATO estimează că Moscova ar putea mobiliza până la 1,5 milioane de soldați până în 2028 sau 2029.

Inspectorul general Carsten Breuer a precizat că aceste cifre arată capacitatea Rusiei de a ataca, nu neapărat certitudinea unui conflict. Totuși, pentru a atinge starea de „pregătire pentru război”, Germania plănuiește să își crească bugetul apărării. Cheltuielile ar urma să ajungă la aproape 153 de miliarde de euro până în 2029.