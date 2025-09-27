Germania va modifica legea pentru ca armata să poată doborî dronele care intră în spațiul său aerian. „O amenințare care devine uneori foarte concretă”

Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a declarat, sâmbătă, că amenințarea dronelor este „mare” și că Germania va adopta măsuri pentru a se apăra, informează Reuters.

Oficialii europeni sunt în alertă după ce incursiunile cu drone în Danemarca au condus la închiderea traficului aerian de mai multe ori în ultima săptămână. De asemenea, autoritățile investighează și incursiuni în Germania.

„Este o amenințare care poate fi clasificată ca mare atunci când vine vorba de drone. Este o amenințare abstractă, însă în anumite cazuri devine foarte concretă”, a declarat Dobrindt într-o conferință de presă la Berlin adăugând că se constată o intensificarea a utilizării dronelor în Germania.

Printre măsurile precononizate, Germania va examina revizuirea legii privind securitatea aviatică care să permită forțelor armate să doboare dronele.

„Este pregătită astfel încât infrastructura critică sau populația, de exemplu, să fie protejate”, a mai spus Dobrindt.

România a modificat deja legislația

Și România a modificat cadrul legislativ care reglementează acțiunea autorităților în cazul în care aeronave civile sau militare, cu sau fără pilot, încalcă spațiul aerian al țării.

CSAT a decis, joi, că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului Apărării. Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la finalul ședinței CSAT. „Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Ăsta a fost un punct pe ordinea de zi. Aici toate instituțiile din sistemul de apărare pot defini, există o listă de obiective care trebuie protejate, care se actualizează în funcție de realități. Poate cuprinde o listă cu obiective temporare – în cazul unui eveniment important, ca fiind un obiectiv care trebuie protejat și SPP în acest caz ia toate măsurile pentru a-l proteja”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a vorbit și despre al doilea punct important de pe ordinea de zi a ședinței CSAT: despre doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul nostru aerian. Moșteanu a explicat că situațiile diferă de la caz la caz.

„Avem cazul dronelor, aeronave fără pilot, unde am stabilit prin Ordin de Ministru detaliat cine și ce face, de la început, din 4 iunie. În cazul dronelor, decizia este la comandantul militar al operațiunii. Avem aeronave cu pilot militare și civile. În cazul celor militare, decizia și toată procedura este derulată de comandantul misiunii, în conformitate cu regulamentul NATO. Aeronavele cu pilot civile – caz în care rămâne decizia de doborâre la ministru, ca și până acum”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a spus și că decizia de a doborî un avion militar este ultima care trebuie luată, doar dacă aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României.

„Avem aeronave cu pilot militare şi civile. În cazul celor militare, din nou, decizia şi toată procedura este coordonată şi derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO de interceptare a aeronavelor militare şi am văzut un caz recent chiar în Estonia. Sunt nişte paşi graduali şi folosirea armamentului şi distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanţă, dacă toţi ceilalţi paşi sunt ignoraţi şi aeronava nu se identifică şi nu părăseşte spaţiul aerian al României. Şi e vorba de aeronave cu pilot civile, caz în care decizia de doborâre este la ministru, ca şi până acum”, a spus ministrul.