Germania vede „discuțiile de la Budapesta ca pe o a doua încercare de a-l convinge pe Putin să negocieze serios cu Ucraina”

Ministrul german al afacerilor externe, Johann Wadephul, a declarat că preconizatul summit dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin reprezintă „o a doua încercare” de a-l face pe liderul rus să recunoască necesitatea unor negocieri serioase cu Ucraina, relatează Reuters.

„Văd discuțiile de la Budapesta ca pe o a doua încercare, după discuțiile din Alaska, de a-l convinge în sfârșit pe Putin să negocieze serios cu Ucraina”, le-a spus Wadephul reporterilor în timpul unei vizite în Turcia.

„Ucraina va insista asupra acestui lucru și va avea sprijinul deplin al Germaniei în acest sens”, a adăugat el.

Omologul său turc, Hakan Fidan, a afirmat în cadrul acelorași declarații de presă că nu crede că summitul de la Budapesta dintre Trump și Putin va presupune „luarea unei decizii în absența Ucrainei”, întrucât oficialii americani „discută cu ambele părți separat”.

Hakan Fidan a amintit că și Turcia a avut întâlniri separate cu reprezentanții Moscovei și cei ai Kievului înainte de a reuni părțile pentru trei runde de discuții la Istanbul.

„Acum, el se întâlnește mai întâi cu domnul Zelenski și va obține cele mai recente date de la acesta. Apoi, se va întâlni cu domnul Putin și credem că va avea o imagine de ansamblu atunci”, a spus șeful diplomației turce.

Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, vineri, la o zi după convorbirea dintre președintele american și cel rus, în care cei doi au convenit să se întâlnească la Budapesta la o dată ce va fi stabilită ulterior. Liderul Ucrainei a stat aproximativ două ore și jumătate la Casa Albă, unde, a spus el ulterior, a vorbit cu oficialii americani inclusiv despre apărarea antiaeriană și armele cu rază lungă de acțiune.