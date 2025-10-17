Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc în scurt timp la Casa Albă. Planurile Ucrainei, date peste cap de anunțul lui Trump că se va întâlni cu Putin la Budapesta

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky va fi primit la Casa Albă de Donald Trump, vineri, la 20:00, ora României, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la Budapesta cu Vladimir Putin pentru a încerca să medieze o încheiere a războiului din Ucraina. Anunțul său a dat peste cap planurile Kievului, care spera ca întâlnirea de la Casa Albă să ducă la un progres în privința unei solicitări cheie legate de armament, transmite AFP.

„Nimic nu s-a schimbat pentru Rusia – continuă să terorizeze viața din Ucraina. Un roi de drone a lovit orașul Krivoi Rog, vizând infrastructura civilă. În cerurile noastre au fost zeci de alte drone de atac. Au fost observate și rachete. De fapt, în ultimele săptămâni nu a trecut nicio noapte fără atacuri rusești asupra Ucrainei. Majoritatea țintelor sunt infrastructuri – o campanie sistematică de teroare împotriva sectorului nostru energetic”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj distribuit pe rețeaua „X” înaintea întâlnirii.

El a adăugat că Rusia „încearcă să transforme această parte a Europei într-o insulă a primejdiei și chinului pentru viața omenească” și că „este esențial să nu permitem așa ceva”. Rusia va fi forțată să oprească războiul doar atunci când nu va mai putea să-l continue. Iar adevărata disponibilitate a Rusiei pentru pace nu se află în vorbe – Putin nu a dus niciodată lipsă de ele – ci în încetarea efectivă a loviturilor și uciderilor, și tocmai aici se află problema lui”, a subliniat el.

Zelenski, care a ajuns joi la Washington, va face a treia sa vizită la Casa Albă de când Trump s-a întors la putere, după o confruntare televizată dezastruoasă în februarie și o întâlnire de împăcare în august, în contextul în care poziția liderului american față de război oscilează constant.

Ultima schimbare de atitudine a lui Trump a avut loc în ajunul vizitei lui Zelenski. El a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta, probabil în următoarele două săptămâni, într-o nouă încercare de a ajunge la un acord de pace și de a pune capăt invaziei Moscovei lansate în 2022.

Ucraina spera că vizita lui Zelenski va viza mai mult sporirea presiunii asupra lui Putin, în special prin obținerea de rachete de croazieră Tomahawk produse în SUA, cu rază lungă de acțiune și capabile să lovească adânc în Rusia.

O rachetă Tomahawk este lansată de pe distrugătorul american USS Curtis Wilbur (DDG 54), în timpul unei demonstrații cu foc real în Marea Filipinelor, 27 mai 2019. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Discuție „foarte productivă” între Trump și Putin

Dar Trump, care cândva spunea că ar putea pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, pare hotărât să urmărească un nou progres diplomatic, după acordul de încetare a focului în fâșia Gaza pe care l-a facilitat săptămâna trecută.

Trump a declarat joi că a avut un apel „foarte productiv” cu Putin și că se vor întâlni în capitala Ungariei. El a adăugat că speră să aibă „întâlniri separate, dar egale” cu amândoi, Putin și Zelenski, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Zelenski a declarat, la sosirea sa joi la Washington, că speră ca succesul lui Trump cu acordul din Gaza să producă rezultate pentru a pune capăt războiului care a lăsat întinse părți ale propriei sale țări în ruine.

„Ne așteptăm ca impulsul de a limita terorismul și războiul, care a avut succes în Orientul Mijlociu, să ajute la a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus Zelenski într-un mesaj publicat ieri pe rețeaua de socializare „X”.

Zelenski a insistat că amenințarea rachetelor Tomahawk a forțat Moscova să negocieze.

„Putem deja vedea că Moscova se grăbește să reia dialogul de îndată ce aude despre Tomahawk”, a spus liderul de la Kiev, adăugând că în timpul vizitei sale din SUA se va întâlni și cu reprezentanții unor companii americane de apărare pentru a discuta despre livrări suplimentare de sisteme de apărare aeriană.

Zelenski a vorbit de sisteme de apărare antiaeriană în mesajul de dinaintea întâlnirii cu Trump

Președintele american a pus însă la îndoială dacă Ucraina va primi vreodată armele dorite, care au o rază de acțiune de 1.600 kilometri. Joi, Trump le-a spus reporterilor că Statele Unite nu pot „să-și epuizeze” propriile rezerve. „Avem nevoie și noi de ele, așa că nu știu ce putem face în această privință”, a spus el.

Potrivit acestuia, liderul rus „nu a fost încântat” când a ridicat în timpul apelului posibilitatea de a oferi Ucrainei rachete Tomahawk.

Kremlinul a declarat joi că face pregătiri imediate pentru un summit la Budapesta, după ceea ce a numit apelul „extrem de sincer și de încredere” dintre Putin și Trump.

Yuri Ușakov, unul dintre principalii consilieri ai lui Putin, a declarat că liderul de la Kremlin i-a transmis lui Trump că oferirea de Tomahawk Ucrainei „nu va schimba situația de pe câmpul de luptă” și va dăuna „perspectivelor pentru o rezolvare pașnică”.

În noul său mesaj de vineri de dinaintea întâlnirii cu Trump, Zelenski nu a mai făcut referire directă la sistemele Tomahawk, ci la unele de apărare antiaeriană.

„Fiecare sistem de apărare antiaeriană pentru Ucraina contează – el salvează vieți. Fiecare decizie care ne poate întări aduce sfârșitul războiului mai aproape. Securitatea poate fi garantată doar dacă tot ceea ce am convenit, inclusiv aici, la Washington, este pus în aplicare. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina!”, a mai scris el.

Soldații Bundeswehr încarcă rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, pe 23 ianuarie 2025, în Polonia, la Rzeszow. Imagine ilustrativă, FOTO: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Un nou episod în saga relațiilor dintre Trump, Putin și Zelenski

Relațiile lui Trump cu Putin – un șef de stat despre care a declarat de mai multe ori de-a lungul anilor că îl admiră – și cu Zelenski au oscilat puternic de când liderul republican s-a întors la Casa Albă, în ianuarie.

După o apropiere inițială, Trump a arătat o frustrare tot mai mare față de Putin, în special după ce întâlnirea sa din Alaska cu președintele rus nu s-a materializat cu o încetare a focului.

Zelenski, între timp, a mers în direcția opusă, recâștigând sprijinul lui Trump după întâlnirea dezastruoasă din Biroul Oval, când președintele SUA și vicepreședintele JD Vance l-au certat în fața camerelor.

Liderul ucrainean s-a întors la Casa Albă în august, purtând costum, după ce a fost criticat pe motiv că nu a purtat unul la prima întâlnire, și a fost însoțit de o serie de lideri europeni în semn de solidaritate.