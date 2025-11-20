Germanul care supraveghează acordul de pace în Bosnia a primit o cască nazistă din partea unui ministru. „Este timpul să părăsești țara”

Ministrul bosniac pentru comerț exterior, naționalistul sârb Stasa Kosarac, i-a trimis o cască nazistă diplomatului german care supraveghează respectarea acordurilor ce au pus capăt războiului interetnic din Bosnia din anii `90, transmite AFP.

Acordul de la Dayton din 1995 a oprit războiul, dar a lăsat o țară divizată pe criterii etnice. Astfel, Bosnia și Herțegovina este formată din două entități: Federația, unde bosniacii (musulmani) împart puterea cu croații, și Republica Srpska, dominată de sârbi. Deasupra lor se află un guvern central în mare parte lipsit de putere și un „Înalt Reprezentant” străin, căruia i se încredințează puteri extinse pentru a implementa acordul și a menține pacea, a explicat CNN într-o analiză din august.

Din 2021, funcția de Înalt Reprezentant internațional pentru Bosnia și Herțegovina este ocupată de diplomatul german Christian Schmidt, însă legitimitatea sa a fost contestată în mod repetat de parlamentarii din Republica Srpska.

„Această cască este o moștenire a strămoșilor tăi naziști, care mi-au ucis poporul în cea mai întunecată perioadă a civilizației umane”, a declarat ministrul bosniac pentru comerț exterior, Stasa Kosarac, într-o postare pe Instagram în care a precizat că a trimis obiectul.

El a postat o fotografie cu o cască Waffen-SS și l-a numit „ocupant” pe Schmidt.

„Este timpul să părăsești această țară, unde nu ar fi trebuit să vii niciodată. Fără tine, această țară are o șansă”, a adăugat Kosarac.

Disputa dintre Schmidt și Dodik, până de curând președinte al Republicii Srpska, a împins țara într-o criză politică gravă.

Republica Srpska și federația musulmanilor și a croaților au propriile guverne și parlamente, iar printre slabele instituții centrale care le leagă se numără și președinția tripartită, compusă din câte un reprezentant al etnicilor sârbi, croați și bosniaci, explica AFP în martie.

NATO, a cărei intervenție în războiul din anii `90 a ajutat la încheierea unui conflict în care au pierit aproape 100.000 de oameni, contribuie la asigurarea securității Bosniei și lucrează îndeaproape cu forța UE de menținere a păcii, având un sediu la Sarajevo.