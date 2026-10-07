Skip to content
Video
Actualitate

Gestul făcut de angajații unui supermarket din Moscova când fostul cancelar german Gerhard Schroeder a intrat pe ușa magazinului

Andrei Stan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul cancelar german Gerhard Schröder, care s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanțului rus de supermarketuri Hyperglobus, a vizitat miercuri unul dintre magazinele acestuia din Moscova și a fost întâmpinat cu aplauze de către angajați, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea rusă.

Schröder a fost criticat, în special în Germania, pentru legăturile lui cu mediul de afaceri rus și cu președintele Vladimir Putin, legături care au persistat în ciuda invadării Ucrainei de către Moscova în 2022 și a valurilor ulterioare de sancțiuni occidentale, scrie Reuters.

Hyperglobus s-a desprins anul trecut de Globus Holding din Germania. Compania a anunțat săptămâna trecută numirea lui Schröder în consiliu.

Fostul cancelar german a zâmbit larg, în timp ce angajații au izbucnit în aplauze prelungite, după ce acesta a intrat în magazin, după cum au arătat imaginile difuzate de canalul de televiziune rus RBC.

„Sunt foarte încântat să mă aflu aici, să văd acest hipermarket minunat, să văd rezultatele muncii voastre și să vă cunosc, minunații mei colegi”, a spus Schröder, potrivit RBC.

Retailerul rus a confirmat că Schroeder a vizitat un supermarket situat la periferia vestică a Moscovei.

Schroeder a dezvoltat o relație strânsă cu Putin în perioada în care a ocupat funcția de cancelar federal al Germaniei, între 1998 și 2005, iar ulterior a lucrat pentru companii de stat rusești.

Numirea lui în board-ul Hyperglobus are loc într-un moment în care Moscova vizează în mod special firmele europene, în cadrul unei noi inițiative menite să priveze proprietarii străini de dreptul de a-și administra activele din Rusia.