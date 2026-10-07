Fostul cancelar german Gerhard Schröder, care s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanțului rus de supermarketuri Hyperglobus, a vizitat miercuri unul dintre magazinele acestuia din Moscova și a fost întâmpinat cu aplauze de către angajați, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea rusă.

Schröder a fost criticat, în special în Germania, pentru legăturile lui cu mediul de afaceri rus și cu președintele Vladimir Putin, legături care au persistat în ciuda invadării Ucrainei de către Moscova în 2022 și a valurilor ulterioare de sancțiuni occidentale, scrie Reuters.

Hyperglobus s-a desprins anul trecut de Globus Holding din Germania. Compania a anunțat săptămâna trecută numirea lui Schröder în consiliu.

Fostul cancelar german a zâmbit larg, în timp ce angajații au izbucnit în aplauze prelungite, după ce acesta a intrat în magazin, după cum au arătat imaginile difuzate de canalul de televiziune rus RBC.

„Sunt foarte încântat să mă aflu aici, să văd acest hipermarket minunat, să văd rezultatele muncii voastre și să vă cunosc, minunații mei colegi”, a spus Schröder, potrivit RBC.

🇷🇺 🇩🇪 Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder kam heute in Moskau an. Schröder wurde zum Mitglied des Aufsichtsrats von Hyperglobus LLC ernannt, die mit der Entwicklung des Geschäfts von "Globus" in Russland befasst ist. Er werde an der Generalleitung teilnehmen und zur langfristigen Planung der Aktivitäten des Unternehmens auf dem russischen Markt beitragen, sagte ein Vertreter des Unternehmens gegenüber #RBC. 🔶 Hintergrund dieser Personalentscheidung ist eventuell ein kluger Schachzug der deutschen Eigentümerfamilie Bruch, weil zum einen Gerhard Schröder langjährig mit Präsident Putin befreundet ist, der Präsident ihm erklärtermaßen vertraut und zum anderen europäische Supermarkt- und Logistkketten in den Fokus der Administration des Kreml geraten sind. 🔶 Am 17. September 2026 ordnete Präsident Wladimir Putin per Dekret eine vorübergehende Verwaltung der Strukturen des Schweizer Lebensmittelherstellers #Nestlé, des französischen Logistikunternehmens FM Logistic sowie der französischen #Auchan- und Lemana-Pro-Ketten (ehemals Leroy Merlin) in Russland an. 🔶 Danach, am 28. September 2026, wurden ebenso per Dekret aus dem Kreml die russischen Vermögenswerte der deutschen #Metro Cash & Carry Organisation unter vorübergehende Verwaltung gestellt. 🔶 Per Dekret Nr. 302 vom 25. April 2023 können Vermögenswerte ausländischer Unternehmen aus "feindlichen Ländern" vorübergehend von einer speziell zu ernennenden Person verwaltet werden. In solchen Fällen verliert der ausländische Eigentümer das Recht, bestimmte Verwaltungsentscheidungen zu treffen und verliert sein Recht, das Unternehmen zu verkaufen, aber er kann z.B. Manager wechseln und Transaktionen genehmigen, die auf den effektiven Betrieb des Unternehmens abzielen. Laut dem Präsidialerlaß kann eine vorübergehende Verwaltung u.a. dann eingeführt werden, wenn russische natürliche oder juristische Personen in "feindlichen Ländern" durch #Sanktionen ihres Eigentums beraubt werden. 🔶 Vielleicht wäre nun "Globus" einer der nächsten "Kandidaten" gewesen, was mit der Ernennung von Gerhard Schröder aber nun höchstwahrscheinlich vom Tisch wäre. Denn fraglos wurde diese besondere Personalentscheidung vorab mit dem Kreml abgesprochen. 👉 Übrigens ist "Globus" seit nunmehr 20 Jahren in Russland tätig und betreibt hier aktuell 21 Supermarkt-Standorte. 🇷🇺 #Russland #Россия #Russia #Putin #Путин #Schröder #Шрёдер #Globus