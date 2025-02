Gigi Becali începe să strângă semnăturile pentru candidatura la prezidențiale. Ce spune despre eventuala excludere a sa din AUR: „Nu poți să-l dai afară pe Becali. Becali iese când vrea” / Simion reacționează

Deputatul AUR și omul de afaceri George Becali a declarat joi, pentru HotNews.ro, că de săptămâna viitoare va începe să strângă cele 200.000 de semnături necesare pentru a candida la alegerile prezidențiale din mai. El a spus și că l-a întrebat pe George Simion dacă ar trebui să demisioneze din AUR, iar liderul partidului i-a spus că nu e nevoie. George Simion a spus pentru HotNews.ro că va încerca să îl convingă pe Becali să nu candideze.

„De luni încep strângerea de semnături”, a spus joi Gigi Becali. Întrebat dacă a vorbit cu George Simion despre acest lucru, Becali a spus că „n-am treabă eu. Eu îmi strâng semnăturile singur. Nu am treabă cu AUR-ul”.

Becali a spus că nu depinde de AUR și că George Simion poate să aibă orice fel de părere: „El are părerea aia, eu am părerea asta… Eu depind de AUR? Fiecare de partea lui. El are cu AUR-ul, eu am cu independența”.

Gigi Becali, întrebat dacă se teme de o eventuală excludere din AUR: „Nu poți să-l dai afară pe Becali. Becali iese când vrea”

Gigi Becali a declarat și că nu s-ar supăra pe George Simion dacă ar decide excluderea sa din partid, însă nu vede un motiv pentru care să ia o astfel de hotărâre, pentru că el e dispus să își dea demisia.

„Eu am spus, l-am întrebat (n.red.: pe George Simion) dacă vrea să îmi dau demisia, îmi dau demisia. Nu poate să mă excludă pe mine. Cum să mă excludă cineva din partid pe mine? I-am spus: dacă vrei, spune-mi, îmi dau demisia și gata. Nu poate cineva să-l dea afară pe Becali. Nu poți să-l dai afară pe Becali. Becali iese când vrea. Dacă vrea, îmi dau demisia. Care e treaba? Dar a zis: Nu e nevoie nea Gigi, noi suntem prieteni și după aia politică”, a spus joi, pentru HotNews.ro, Becali.

Omul de afaceri a declarat că nu crede că îi va fi greu să strângă semnăturile pentru candidatură.

„Pun niște corturi, plătesc și strâng semnăturile. Ce să stau… să merg prin țară? Pun corturi, pun poza Becali pe ele, vine lumea stă la coadă să semneze pentru Becali”, a spus convins acesta.

Gigi Becali susține că va participa și la dezbaterile prezidențiale, dacă acestea se vor organiza, însă nu vrea să fie prezente și femei.

„Eu particip la dezbateri cu toată lumea. Cu femei nu particip la dezbateri. Nu vreau. Știți că eu nu am treabă cu femeile, înțelegi? Ce fac, concurez cu femei? Eu sunt Becali, mă concurez cu femei? Păi ești bărbat, te concurezi cu femei? Femeile să concureze cu femeile și bărbații cu bărbații, ca la Trump, în America”, a mai spus, în final, Becali.

Reacția lui George Simion: „Nu avem de unde să îl excludem” / „O să încerc să îl determin să nu își depună candidatura”

George Simion a spus, pentru HotNews.ro, ca reacție la declarațiile lui Gigi Becali, că va încerca să îl convingă pe omul de afaceri să nu candideze.

„O să încerc să îl determin să nu își depună candidatura, pentru că indiferent cum va arăta buletinul de vot asta înseamnă segmentare, lipsă de unitate. Nu avem de unde să îl excludem, nea Gigi este pe persoană fizică, face precum dorește, dar nu este „AUR”, ci este „Becali”. Nici nu are adeziune la partid din câte știu”, a reacționat George Simion.

„Sper din suflet ca Dumnezeu, de care este apropiat, să îi dea înțelepciune. Știu că ține la mine și eu nu îi voi face rău. Doamne, ajută”, a mai spus, pentru HotNews.ro, liderul AUR.

Gigi Becali a mai candidat de două ori la alegerile prezidențiale

Omul de afaceri a candidat pentru prima dată la alegerile prezidențiale în 2004, când a luat 1,77% din voturi, adică aproape 185.000 de români l-au votat. În fața lui Becali s-au clasat atunci Gheorghe Coriolan Ciuhandu, Marko Bela, Corneliu Vadim Tudor, Traian Băsescu și Adrian Năstase.

În 2009 Becali a intrat din nou în cursa prezidențială, însă a reușit să obțină 1,92% din voturi, adică puțin peste 186.000 de voturi. În fața sa au fost Sorin Oprescu, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Crin Antonescu, Mircea Geoană și Traian Băsescu.

Becali, un adversar al lui Călin Georgescu

Gigi Becali a afirmat vinerea trecută, la Digi24, că nu exclude o candidatură a sa la prezidențiale din partea AUR, dacă George Simion va fi de acord.

Anterior, Becali spusese că va candida ca independent dacă Simion nu-și asumă o candidatură din partea partidului.

Becali a menționat că anunțul unei posibile candidaturi a sa este o presiune pentru George Simion, pentru a-l determina să candideze și a renunța la susținerea pentru Călin Georgescu.

„Nu i-am spus lui Simion pentru că știu că el va candida. Deci eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el trebuie să candideze. De asta îmi și permit să spun că îmi depun candidatura, că eu nu am nevoie la vârsta asta, dar eu spun asta ca să îl forțez pe el să candideze pentru că Georgescu nu va fi lăsat și atunci Simion va avea o șansă”, a afirmat Becali săptămâna trecută.

Becali a spus, tot săptămâna trecută, că speră să nu fie lăsat să candideze Călin Georgescu la alegerile din luna mai: „Sper ca Dumnezeu să ne apăre, să nu îl lase să candideze, că omul ăsta este periculos pentru ţara noastră. Dacă ei îl votează, e problema lor. Că mie nu îmi e frică de el, că e prea mic faţă de mine”.