George Becali: Dacă nu candidează George Simion, o să candidez eu independent la prezidenţiale / Sper ca Georgescu să nu fie lăsat să candideze

Finanțatorul FCSB, deputat AUR, a declarat, vineri, că va candida independent la alegerile prezidențiale din luna mai, dacă liderul AUR nu își va anunța candidatura. Becali spune că face acest anunț pentru a pune presiune pe George Simion, care a anunțat în mai multe rânduri că nu va candida la alegerile prezidențiale și că îl va susține pe Călin Georgescu. Becali a mai spus că speră să nu candideze Călin georgescu, pentru că „omul ăsta este periculos pentru ţara noastră”.

Într-o intervenție în direct, vineri, la Antena 3 CNN , Becali a spus că va candida el la alegerile din luna mai dacă George Simion nu își va anunța candidatura.

„Deci asta e știre de breaking news”, spune moderatoarea emisiunii imediat după anunțul lui Becali. „Deci dvs. spuneți că veți ieși din AUR și veți candida independent dacă nu candidează Simion?”, continuă jurnalista. „Da, da”, este răspunsul deputatului.

Becali a menționat că anunțul unei posibile candidaturi a sa este o presiune pentru George Simion, pentru a-l determina să candideze și a renunța la susținerea pentru Călin Georgescu.

Declarația lui George Becali, de la minutul 10:

„Nu i-am spus lui Simion pentru că știu că el va candida. Deci eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el trebuie să candideze. De asta îmi și permit să spun că îmi depun candidatura, că eu nu am nevoie la vârsta asta, dar eu spun asta ca să îl forțez pe el să candideze pentru că Georgescu nu va fi lăsat și atunci Simion va avea o șansă”, a afirmat Becali.

În aceeași intervenție la Antena 3, Becali a spus că sper să nu fie lăsat să candideze Călin Georgescu la alegerile din luna mai: „Sper ca Dumnezeu să ne apăre, să nu îl lase să candideze, că omul ăsta este periculos pentru ţara noastră. Dacă ei îl votează, e problema lor. Că mie nu îmi e frică de el, că e prea mic faţă de mine”.

De la începutul săptămânii, George Simion a anunțat că voluntarii AUR vor strânge semnături pentru candidatura lui Georgescu la alegerile din luna mai.

O astfel de acțiune pentru strângerea semnăturilor se întâmplă chiar astăzi, în Piața Victoriei, la o manifestație la care participă 200 de oameni.

Și sâmbătă, 22 februarie, Călin Georgescu și-a chemat simpatizanții în Piața Constituției, tot pentru strângerea semnăturilor.

Gigi Becali, despre Elon Musk: „Ce, ne dă el miliardele lui?”

Becali a mai comentat vineri situația geopolitică internațională și a subliniat că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa „e familie”, în timp ce America „e doar partener”.

„Familia noastră este Europa. E adevărat că avem parteneriat cu americanii și eu tot timpul am zis de America și am zis că dacă Trump iese președinte, va amâna Dumnezeu sfârșitul lumii. Dar familia noastră este Europa. Păi noi ce facem? Trădăm familia noastră Europa? Eu așa văd lucrurile. Nu sunt un om cu mari cunoștințe de politică externă, dar eu văd simplu, ca om: familia mea e Europa, eu sunt cu Europa. Ce treabă am cu America? E adevărat, suntem parteneri, da. Dar, cu America sunt partener, cu Europa sunt familie”, a spus Becali, la Antena3.