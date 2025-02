Gigi Becali spune că George Simion va candida la prezidențialele din mai / A dezvăluit că s-a întâlnit cu Călin Georgescu la „palat” înainte de alegeri: „N-avea șamanul cu el”

Deputatul AUR Gigi Becali a declarat miercuri la Parlament că George Simion va candida la alegerile prezidențiale din luna mai, chiar dacă partidul a anunțat public că îl susține pe Călin Georgescu. Totodată, a dezvăluit că l-a primit pe acesta din urmă la reședința sa din Pipera „înainte cu vreo trei luni” de scrutinul din 24 noiembrie.

Întrebat de reporteri despre momentul în care afirma că George Simion ar trebui să candideze, Becali a răspuns: „Așa trebuie și așa va fi! Așa va fi”.

Totodată, întrebat dacă i-a transmis chiar Simion că va candida, el a adăugat: „Nu, el a spus, nea Gigi, «ai spus dumneata că dreptatea e dreptate?». Și eu am spus, da, dreptatea e dreptate, numai că pacea e mai mare și mai puternică decât dreptatea – și noi, ca să avem pacea în țara asta, nu putem să o avem cu Georgescu pacea, deși vorbește el de pace. Pacea nu poate fi dacă luăm puterea de la Guvern și o dăm la popor, că nu ai cum. Păi, cu ce face, cu țața Lenea și cu nea Gheorghe el face miniștri? Sau cum?”.

Gigi Becali, detalii despre întâlnirea cu Călin Georgescu

Omul de afaceri, devenit deputat AUR la alegerile din 1 decembrie, a dezvăluit că l-a primit pe Călin Georgescu la reședința sa din Pipera „cu trei patru luni înainte de candidatură”.

„El vorbea și eu îl ascultam”, a povestit Becali.

Întrebat dacă l-a „vrăjit” Georgescu, Becali a răspuns: „N-avea șamanul cu el (râde, n.r.)”.

„Intra pe o ureche și ieșea pe alta, știi de ce? Că el spunea, «eu voi intra în turul 2, eu voi câștiga»… Am zis, băi, ăsta vorbește aiurea, dar ca dovadă că așa a fost. Nu era nimeni, eu nu îl cunoșteam, nu l-am văzut în viața mea”, a continuat Gigi Becali.

„L-a adus Rusen (om de afaceri din cercul lui Georgescu, n.r.). Rusen, cu care aveam o afacere, un contract (…). M-a sunat, «pot să vin cu el?», vino! A venit, am vorbit, el vorbea, el auzea. Nu mă interesa (…). Eu am spus: domne’, dacă ai nevoie de bani, eu nu dau bani. Și a zis, «n-am nevoie de niciun ban, am nevoie de sprijin, că eu am bani»”, a mai declarat Becali, miercuri, la Parlament.