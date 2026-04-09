Gill Julien Grigore-Iacobici, singurul refuzat de președinte la vârful Justiției. Cum motivează Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan transmite că a refuzat să îl numească pe Gill-Julien Grigore-Iacobici, avizat negativ de CSM, în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT pentru care a candidat pentru că nu respectă „cele mai înalte standarde de credibilitate”.

Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat oficial dat azi, că președintele a semnat decretele de numire pentru:

Cristina Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Marius-Ionuț Voineag în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026.

După cum a declarat în conferința de presă de miercuri seara, șeful statului a refuzat să îl numească pe Gill-Julien Grigore-Iacobici ca șef-adjunct al DIICOT. Procedura de numire arată că președintele poate refuza, motivat, propunerile venite dinspre Ministerul Justiției.

Explicațiile lui Nicușor Dan

În motivarea sa, Nicușor Dan spune că credibilitatea DIICOT în fața societății și a actorilor instituționali și partenerilor externi e „esențială pentru atingerea obiectivelor instituției, precum și pentru respectarea principiilor funcționării statului de drept”.

El mai spune că funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, pentru care candida Iacobici, „implică, prin natura ei, un standard înalt de integritate, în sensul că persoana care o exercită nu trebuie să ridice niciun fel de îndoieli cu privire la capacitatea sa de a exercita atribuțiile de conducere fără influențe, conflicte de interese sau vulnerabilități susceptibile a afecta credibilitatea instituției”.

Președintele motivează refuzul prin faptul că, în urma analizei, a constatat că în spațiul public au apărut „o serie de aspecte unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al DIICOT și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”.

Cine e Gill-Julien Grigore-Iacobici

Gill Julien Grigore-Iacobici a fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În trei declarații de avere a scris că a primit donații din partea socrilor – de exemplu, în 2024, a primit o donație de 420.000 de lei, echivalentul a 84.000 de euro. Soacra lui este una dintre cele mai bogate primărițe din țară.

În propunerea de numire, ministrul Radu Marinescu a indicat, în cazul lui Gill Julien Grigore-Iacobici, că are „o vastă pregătire profesională și o experientă foarte mare, atât în funcții de execuție, cât şi în funcții de conducere”.

Legăturile de familie ale lui Gill Julien Grigore-Iacobici au atras însă atenția.

Soacra sa, Gabriela Iacobici, este unul dintre cei mai longevivi primari PSD din județul Constanța, conducând comuna Grădina din anul 2008. Gabriela Iacobici este și unul dintre cei mai bogați primari din România. Snoop a dezvăluit că ea deține peste 3.000 de hectare de teren agricol în județul Constanța.

Soția procurorului Grigore-Iacobici, Sonia, și socrul său, Ioan Iacobici, au fost condamnați definitiv în 2015 pentru fraude cu fonduri europene.

Cei doi au fost acuzați de DNA de folosire sau prezentare de declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prejudiciul adus Ministerului Agriculturii a fost evaluat la 2 milioane de lei.

După ce dosarul a fost strămutat de la Constanța la Galați, Ion Iacobici și fiica sa au primit câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Ce urmează acum

După refuzul lui Nicușor Dan, procedura privind numirea unui șef-adjunct la DIICOT se reia. Astfel, ministerul Justiției va reîncepe procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef adjuct al DIICOT.

Procurorii dornici se vor înscrie pentru a candida, apoi vor susține un interviu în fața unei comisii a ministerului Justiției.

După ce vor fi publicate rezultatele interviurilor, ministerul Justiției va transmite către CSM propunerea. Apoi, membrii CSM vor aviza, pozitiv sau negativ candidatul. Dacă avizul e negativ, procurorul va susține un nou interviu la ministerul Justiției, în urma căruia ministrul va decide dacă își păstrează sau nu propunerea. Dacă o păstrează, va trimite propunerea către Nicușor Dan.