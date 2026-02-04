FOTO Giorgia Meloni a rămas fără capul de heruvim, acoperit peste noapte în biserica din Roma care a provocat polemici aprinse în peninsulă

Heruvimul restaurat cu chipul prim-ministrei italiene Giorgia Meloni a fost șters de pe fresca bisericii din centrul Romei în care s-a aflat, măsură dispusă de preotul paroh în urma unui scandal politic și clerical, relatează miercuri Reuters.

Unul dintre cei doi heruvimi dintr-o capelă a Bazilicii San Lorenzo in Lucina, aflată în apropierea sediilor ministeriale din Roma, a fost modificat astfel încât să semene aproape identic cu Meloni, care a devenit în 2022 prima femeie prim-ministru din istoria Italiei.

Imaginea a fost semnalată sâmbătă de cotidianul de centru-stânga La Repubblica și a stârnit indignare în rândul figurilor din opoziție, precum și iritare din partea cardinalului Baldo Reina, vicar general al diecezei de Roma.

Heruvimul cu trăsăturile Giorigiei Meloni Foto: Matteo Nardone / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Când biserica s-a redeschis miercuri, chipul asemănător cu cel al lui Meloni fusese acoperit cu vopsea, lăsând îngerul fără cap.

Heruvimul cu chipul Giorgiei Meloni a fost „cenzurat”, FOTO: Alberto Pizzoli / AFP / Profimedia Images

„Am spus întotdeauna că, dacă (imaginea cu Meloni) se va dovedi divizivă, o vom elimina”, a declarat Daniele Micheletti, preotul bisericii, pentru agenția italiană de presă ANSA.

„A fost un adevărat pelerinaj de oameni care veneau să o vadă, în loc să asculte Liturghia sau să se roage. Nu era acceptabil”, a mai spus acesta.

Fresca cu chipul lui Meloni a fost criticată dur de cardinalul Romei

Bruno Valentinetti, artistul amator care a restaurat pictura, a fost citat de Repubblica miercuri ca spunând că i s-a cerut să o șteargă la solicitarea Vaticanului.

Un purtător de cuvânt al Sfântului Scaun a refuzat să comenteze. Dieceza de Roma a declarat că va publica ulterior un comunicat.

Sâmbătă, cardinalul Reina și-a exprimat „amărăciunea” față de incident, a ordonat o anchetă și a avertizat că „imaginile artei sacre și ale tradiției creștine nu pot fi folosite abuziv sau exploatate”.

Ministerul Culturii din Italia a anunțat de asemenea deschiderea unei investigații, în timp ce Meloni a tratat incidentul cu umor. Ea a publicat pe Instagram o fotografie a picturii contestate, cu descrierea: „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, însoțită de un emoji care râde.

Pictura murală modificată a fost realizată în anul 2000 și nu se află sub nicio formă de protecție ca patrimoniu. Preotul Micheletti precizase încă de sâmbătă că Valentinetti este autorul original al lucrării și a fost rugat să o restaureze pentru a repara daunele provocate de apă.