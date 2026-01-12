VIDEO Globurile de Aur 2026: Chalamet a câștigat în fața lui DiCaprio și Clooney / „One Battle After Another”, premii pentru regie și cea mai bună comedie / Două Globuri pentru fenomenul „K-Pop Demon Hunters”

Timothee Chalamet a triumfat duminică într-una dintre cele mai disputate categorii la Globurile de Aur, câștigând trofeul pentru cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie pentru rolul său de jucător profesionist de tenis de masă din „Marty Supreme”, anunță Reuters.

Un alt premiu major, cel pentru regie, a mers la Paul Thomas Anderson, pentru „One Battle After Another”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Golden Globes, pelicula câștigând și premiul pentru cea mai bună comedie.

„One Battle After Another” și Hamnet, cea mai bună comedie și cea mai bună dramă

Tragedia „Hamnet”, despre doliul lui Agnes și William Shakespeare după moartea fiului lor, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă.

Regizat de cineasta chineză Chloé Zhao, acest lungmetraj i-a adus și Jessie Buckley premiul pentru cea mai bună actriță, remarcabilă în rolul mamei devastate care găsește un sprijin în opera teatrală a soțului său, notează France Presse.

„One Battle After Another”, incursiunea ficțională a lui Paul Thomas Anderson în derapajele extremiste din Statele Unite, a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună comedie.

Inspirată din romanul lui Thomas Pynchon, „Vineland”, această tragicomedie se bazează pe prăpastia iremediabilă dintre moștenirea politică a Black Power și cea a Ku Klux Klan, pentru a pune în scenă o intrigă familială într-o societate ultra-polarizată, unde totul se rezolvă cu arme. Această victorie îi consolidează statutul de favorit pentru Oscarul pentru cel mai bun film.

Chalamet a câștigat în fața lui DiCaprio și Clooney

Chalamet i-a învins pe Leonardo DiCaprio, George Clooney și alte nume mari la ceremonia cu covor roșu din Beverly Hills, California. „Această categorie este foarte competitivă. Vă admir pe toți”, le-a spus Chalamet colegilor săi nominalizați la această categorie.

Actorul a amintit că în anii precedenți a părăsit Globurile fără să câștige. „Aș minți dacă n-aș spune că acele momente au făcut ca acest moment să fie cu atât mai dulce”, a spus el.

DiCaprio a fost considerat un concurent puternic după rolul său principal din comedia neagră „One Battle After Another”. Colega sa de platou, Teyana Taylor, a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un film.

Premii pentru fenomenul „K-Pop Demon Hunters”

„Good Hang with Amy Poehler” a câștigat un nou premiu Globul de Aur pentru podcasturi.

„Este o încercare de a face o lume foarte dură și neprietenoasă să fie puțin mai plină de iubire și râsete, și de a râde împreună cu oamenii, nu de ei. Ne distrăm foarte bine realizându-l”, a spus Poehler.

„Golden”, captivanta melodie din fenomenul Netflix „K-Pop Demon Hunters”, a fost desemnată cea mai bună melodie originală.

„Niciodată nu e prea târziu să strălucești așa cum ți-a fost scris”, a spus cântăreața coreeano-americană Ejae în momentul în care a acceptat premiul.

„K-Pop Demon Hunters” a câștigat și importanta categorie pentru cel mai bun film de animație.

Înțepătură la adresa lui DiCaprio de pe scena Globurilor de Aur

Prezentatoarea Nikki Glaser a glumit spunând că Globurile sunt „fără îndoială cel mai important lucru care se întâmplă în lume în acest moment”.

Ea a făcut glume la adresa vedetelor așezate în sala de bal din Beverly Hills. Glaser a glumit pe seama reputației lui DiCaprio de a se întâlni cu femei tinere, înainte de a-și cere scuze pentru remarca „ieftină”. „Nu știm nimic altceva despre tine, omule”, a adăugat ea.

„One Battle After Another a concurat la categoria cel mai bun film muzical sau comedie cu povestea despre tenisul de masă din „Marty Supreme”, cu Timothee Chalamet în rolul principal, și comedia neagră „Bugonia”, printre altele.

La categoria cel mai bun film dramatic au concurat „Jay Kelly”, cu George Clooney și Adam Sandler, versiunea lui Guillermo del Toro a „Frankenstein”, filmul de groază supranatural „Sinners” și „Hamnet”, o poveste despre familia lui William Shakespeare.

Globurile de Aur sunt printre primele premii hollywoodiene din 2026 care vor fi decernate înaintea celor mai importante distincții ale industriei cinematografice, Premiile Oscar, în martie.

Votanții Globurilor nu au drept de vot la Oscaruri, dar o victorie la Globuri poate ajuta la atragerea atenției asupra potențialilor concurenți la Premiile Academiei.

Câștigătorii Globurilor sunt aleși de peste 300 de jurnaliști din domeniul divertismentului, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanți care selectează câștigătorii Oscarurilor. Corpul de votanți al Globurilor a fost extins în ultimii ani, iar organizatorii au instituit reforme după criticile privind abaterile etice și lipsa diversității.