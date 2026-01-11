Gala Globurile de Aur 2026. Cine e favorit să ia la noapte premiul câștigat anul trecut de Sebastian Stan? Nume mari pe lista cu un favorit care iese în evidență

Sebastian Stan, fotografiat în data de 6 ianuarie 2025 cu Globul de Aur pe care l-a câștigat pentru interpretarea din filmul „A Different Man”, FOTO: Jim Ruymen / UPI / Profimedia Images

Gala Globurilor de Aur din 2026, cea care deschide în fiecare an sezonul de premiere la Hollywood și prefațează de multe ori favoriții la Premiile Oscar, va avea loc duminică noapte. Cursa pentru statuetele de la unele categorii pare una dintre cele mai deschise din ultimii ani.

Ceremonia va avea loc duminică seară la Los Angeles, de la ora locală 20.00 (luni, 04.00, ora României).

Anul trecut, actorul de origine română Sebastian Stan a câștigat aici primul Glob de Aur din carieră, grație interpretării sale din filmul a Different Man, în care a jucat rolul unui bărbat desfigurat de o boală degenerativă debilitantă. Premiul obținut la Globurile de Aur l-a propulsat pe actorul care a împlinit între timp 43 de ani și în cursa pentru Oscaruri, dar cu celălalt film al său apărut cu un an înainte – The Apprentice, în care joacă un tânăr Donald Trump la începutul carierei sale în afaceri.

Situația aparent paradoxală se datorează faptului că, spre deosebire de Oscaruri, gala Globurilor de Aur acordă premiile pentru filme și seriale defalcat pe două genuri cinematografice. Astfel, sunt acordat premii pentru producții de dramă, și producții de tip comedie / musical. Excepție o fac doar categoriile pentru cei mai buni actori într-un rol secundar.

Întrucât filmele de dramă sunt de regulă mai apreciate de critici și fiindcă la nicio categorie nu pot exista mai mult de 6 nominalizări, în mulți ani se întâmplă ca la secțiunea de comedie sau musical să fie nominalizate inclusiv producții care nu se încadrează neapărat în genul respectiv. Stan a fost nominalizat anul trecut la ambele categorii: cel mai bun actor într-un film de dramă, pentru The Apprentice, și cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, pentru A Different Man.

Mesajul lui Sebastian Stan, după ce a câștigat Globul de Aur

Stan a câștigat în cele din urmă Globul de Aur cu A Different Man, despre care analiștii din presa specializată pe cinema credeau că a fost nominalizat la categoria comedie sau musical fiindcă a fost foarte apreciat de critici și avea șanse mai mari decât la premiile pentru dramă. Gala de premiere le-a dat dreptate.

„Ignoranța și disconfortul nostru în jurul persoanelor desfigurate și cu dizabilități trebuie să înceteze acum. Trebuie să normalizăm acest fel de situație și să ne expunem noi și copiii noștri la ea, să încurajăm acceptarea. Una dintre modalități este să continuăm să promovăm povești care sunt inclusive”, a spus pe scenă actorul născut la Constanța, după ridicarea statuetei.

„Nu a fost un film ușor de făcut, nici celălalt film, The Apprentice, în care am avut norocul să fiu parte, și sunt mândru că am fost în el. Acestea sunt subiecte complicate, dar aceste filme sunt reale și necesare, nu se poate să-ți fie teamă și să te faci că nu vezi”, a adăugat el.

„Premiul este pentru mama mea care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! Romania, te iubesc!”, și-a încheiat mesajul Sebastian Stan.

Leonardo DiCaprio și George Clooney, printre cei care concurează la premiul luat anul trecut de Stan

Ilustrativ pentru succesul de care actorul de origine română a ajuns să se bucure la Hollywood sunt actorii alături de care concurează la premiile industriei cinematografice. La Premiile Oscar de anul trecut a pierdut în cele din urmă în fața lui Adrien Brody, premiat pentru rolul principal din drama istorică The Brutalist, la categoria unde au mai concurat Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) și Ralph Fiennes (Conclave).

Anul acesta, la Globul de Aur adjudecat anterior de Stan sunt nominalizați Timothée Chalamet (nominalizat pentru Marty Supreme), George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung-hun (No Other Choice), și Jesse Plemons (Bugonia).

Revista Variety prognozează că Globul de aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical va merge la Chalamet, dar că au șanse de asemenea Leonardo DiCaprio și Ethan Hawke. USA Today notează de asemenea că favorit e Chalamet, prognozând că va câștiga el sau DiCaprio. Chalamet, în vârstă de 30 de ani, e favorit și pentru jurnaliștii de la Vanity Fair, care explică însă că lucrurile nu sunt atât de clare pe cât ar putea părea:

„Chalamet se confruntă, probabil, cu o competiție mai dură în categoria comedie sau muscal în acest an, intrând în cursă cu George Clooney – nominalizat de 14 ori la Globurile de Aur (și câștigător de trei ori), propus pentru Jay Kelly – și cu Leonardo DiCaprio, nominalizat de 15 ori la Globuri (și laureat tot de trei ori), care susține un favorit timpuriu la Oscar”.

„Cu toate acestea, considerăm că Chalamet oferă una dintre cele mai bune interpretări ale sale în rolul aspirantului la titlul de campion la tenis de masă Marty Mauser – iar asta, la care se adaugă un turneu de promovare cu impact generațional, va fi greu de ignorat de către Globuri”, adaugă revista Vanity Fair.

„Marty Mauser, un tânăr cu un vis pe care nimeni nu îl respectă, trece prin iad și se întoarce din el în căutarea măreției”, notează descrierea succintă publicată de IMDb pentru lungmetrajul în care Chalamet, cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, interpretează rolul unui jucător de tenis de masă aspirant. Gwyneth Paltrow, pe care scenariul filmului a convins-o să se întoarcă la actorie după o pauză de mai mulți ani, o interpretează pe Kay Stone – o actriță bogată, retrasă din activitate, cu care Marty are o relație sexuală tumultoasă.

Noutăți la Gala Globurilor de Aur din 2026

La ediția de anul acesta a Globurilor de Aur a fost adăugată în premieră o categorie pentru „Cel mai mare succes cinematografic sau de box office”, pentru a reflecta gusturi mai comerciale. Nominalizările sunt însă derutante.

Includ succese incontestabile de box office precum F1, Sinners, Weapons, Wicked: For Good și Zootropolis 2, dar și Avatar: Fire & Ash, care nici măcar nu fusese lansat în cinematografe în momentul anunțării nominalizărilor în data de 8 decembrie a anului trecut, și KPop Demon Hunters, un succes în streaming pentru Netflix, dar care a rulat foarte puțin în cinematografe. Un alt film nominalizat, Mission: Impossible – The Final Reckoning, a fost un eșec financiar care a pierdut zeci de milioane de dolari.

Un alt premiu nou, dedicat celui mai bun spectacol de stand-up, îi are nominalizați pe Bill Maher, Ricky Gervais, Sarah Silverman, Kumail Nanjiani, Kevin Hart și Brett Goldstein.

One Battle After Another, un film de satiră în care Leonardo DiCaprio și Sean Penn sunt într-o societate represivă sfâșiată de violență politică, a obținut cele mai multe nominalizări la gala Globurilor de Aur de anul acesta, 9.

Sentimental Value, o dramă despre familia disfuncțională a unui cineast, și Sinners, un film cu vampiri situat în Sudul segregat al SUA, vor concura pentru cel mai bun film de dramă. Cele două au obținut în total 8, respectiv 7 nominalizări.

La multe dintre categorii cursa pare una cât se poate de deschisă, neexistând niciun favorit clar, cum a fost de exemplu în 2024 cu lungmetrajul Oppenheimer al regizorului Christopher Nolan.

Nominalizările la Premiile Globurile de Aur din 2026 pentru cele mai importante categorii:

Cel mai bun film de dramă:

Frankenstein (Netflix);

Hamnet (Focus Features);

It Was Just an Accident (NEON);

The Secret Agent (NEON);

Sentimental Value (NEON);

Sinners (Warner Bros Pictures).

Cel mai bun film de comedie sau musical

Blue Moon (Sony Pictures Classics);

Bugonia (Focus Features);

Marty Supreme (A24);

No Other Choice (NEON);

Nouvelle Vague (Netflix);

One Battle After Another (Warner Bros Pictures).

Cea mai bună actriță într-un film de dramă

Jessie Buckley (Hamnet);

Jennifer Lawrence (Die My Love);

Renate Reinsve (Sentimental Value);

Julia Roberts (After the Hunt);

Tessa Thompson (Hedda);

Eva Victor (Sorry, Baby).

Cel mai bun actor într-un film de dramă

Joel Edgerton (Train Dreams);

Oscar Isaac (Frankenstein);

Dwayne Johnson (The Smashing Machine);

Michael B. Jordan (Sinners);

Wagner Moura (The Secret Agent);

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

Cea mai bună actriță într-un film de comedie sau musical

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You);

Cynthia Erivo (Wicked: For Good);

Kate Hudson (Song Sung Blue);

Chase Infiniti (One Battle After Another);

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee);

Emma Stone (Bugonia).

Cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical

Timothée Chalamet (Marty Supreme);

George Clooney (Jay Kelly);

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another);

Ethan Hawke (Blue Moon);

Lee Byung-hun (No Other Choice);

Jesse Plemons (Bugonia).

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Emily Blunt (The Smashing Machine);

Elle Fanning (Sentimental Value);

Ariana Grande (Wicked: For Good);

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value);

Amy Madigan (Weapons);

Teyana Taylor (One Battle After Another).

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Benicio del Toro (One Battle After Another);

Jacob Elordi (Frankenstein);

Paul Mescal (Hamnet);

Sean Penn (One Battle After Another);

Adam Sandler (Jay Kelly);

Stellan Skarsgård (Sentimental Value).

Cel mai bun regizor

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another);

Ryan Coogler (Sinners);

Guillermo del Toro (Frankenstein);

Jafar Panahi (It Was Just an Accident);

Joachim Trier (Sentimental Value);

Chloé Zhao (Hamnet).

Cel mai bun film într-o limbă străină

It Was Just an Accident (NEON) – Franța;

No Other Choice (NEON) – Coreea de Sud;

The Secret Agent (NEON) – Brazilia;

Sentimental Value (NEON) – Norvegia;

Sirāt (NEON) – Spania;

The Voice of Hind Rajab (WILLA) – Tunisia.

Cel mai bun film de animație

Arco (NEON);

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment);

Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures);

KPop Demon Hunters (Netflix);

Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS);

Zootropolis 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures).

Cel mai mare succes cinematografic sau de box office

Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios Motion Pictures);

F1 (Apple Original Films);

KPop Demon Hunters (Netflix);

Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures);

Sinners (Warner Bros. Pictures);

Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema);

Wicked: For Good (Universal Pictures);

Zootropolis 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures).

Cele mai bune seriale care vor concura pentru Premiile Globurile de Aur din 2026

La categoria seriale, The White Lotus, o satiră plasată într-un resort de lux din Thailanda, și Adolescence, povestea unei investigații criminale filmate dintr-un singur cadru continuu, conduc cu 6 și, respectiv, 5 nominalizări.

Au fost urmate îndeaproape de serialul de comedie-mister Only Murders in the Building și de thrillerul SF Severance, fiecare obținând câte patru nominalizări.

The White Lotus și Severance, un serial de pe platforma Apple TV+ care nu e disponibilă în România, concurează la categoria cel mai bun serial dramatic, unde se vor confrunta cu The Pitt, Pluribus, The Diplomat și Slow Horses. Only Murders in the Building a fost nominalizat la categoria cel mai bun serial de comedie, alături de Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This și The Studio. Adolescence va concura cu All Her Fault, The Beast in Me, Black Mirror, Dying for Sex și The Girlfriend pentru cel mai bun serial limitat, antologic sau film de televiziune.

Netflix, care a uimit recent Hollywood-ul prin achiziția de 82,7 miliarde de dolari a Warner Bros și HBO, conduce în rândul distribuitorilor cu 35 de nominalizări în film și televiziune. A fost urmat îndeaproape de compania pe care intenționează să o cumpere, Warner Bros și HBO obținând împreună 31 de nominalizări.