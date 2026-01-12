Globurile de Aur 2026: Lista completă a premiilor / Filmul care a fost vedeta serii
Iată lista completă a câștigătorilor premiilor pentru film și televiziune la cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, care a avut loc duminică noapte.
Filmul „One Battle After Another”, care este și unul din marii favoriți pentru Oscaruri, pare să fi fost vedeta serii, pelicula lui Paul Thomas Anderson câștigând premiile pentru cea mai bună comedie, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu și cea mai bună actriță în rol secundar.
FILM
CEL MAI BUN FILM DRAMĂ – „Hamnet”
CEL MAI BUN FILM COMEDIE SAU MUSICAL – „One Battle After Another”
CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-O DRAMĂ – Wagner Moura, „The Secret Agent”
CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎNTR-O DRAMĂ – Jessie Buckley, „Hamnet”
CEL MAI BUN ACTOR, COMEDIE SAU MUSICAL – Timothée Chalamet, „Marty Supreme”
CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ, COMEDIE SAU MUSICAL – Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”
CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR – Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”
CEa MAI BUN ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR – Teyana Taylor, „One Battle After Another”
CEL MAI BUN REGIZOR – Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”
CEL MAI BUN FILM DE ANIMAȚIE – „KPop Demon Hunters”
CEL MAI BUN FILM ÎNTR-O LIMBA STRĂINĂ – „The Secret Agent”
CEL MAI BUN SCENARIU – Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”
CEA MAI BUNĂ COLOANA SONORĂ ORIGINALĂ – Ludwig Göransson, „Sinners”
CEL MAI BUN CÂNTEC ORIGINAL – „Golden”, „KPop Demon Hunters”
REALIZĂRI CINEMATOGRAFICE ȘI LA BOX OFFICE – „Sinners”
TELEVIZIUNE
CEL MAI BUN SERIAL DRAMATIC – „The Pitt”
CEL MAI BUN SERIAL DE COMEDIE /MUSICAL – „The Studio”
CEL MAI BUN ACTOR, DRAMĂ – Noah Wyle, „The Pitt”
CELE MAI BUNE ACTRIȚE, DRAMĂ – Rhea Seehorn, „Pluribus”
CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR – Owen Cooper, „Adolescence”
CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR – Erin Doherty, „Adolescence”
CEL MAI BUN ACTOR, COMEDIE/MUSICAL – Seth Rogen, „The Studio”
CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ, COMEDIE/MUSICAL – Jean Smart, „Hacks”
CEA MAI BUNĂ SERIE LIMITATĂ SAU FILM PENTRU TELEVIZIUNE – „Adolescence”
CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-O SERIE LIMITATĂ – Stephen Graham, „Adolescence”
CEL MAI BUN ACTRIȚĂ ÎNTR-O SERIE LIMITATĂ – Michelle Williams, „Dying for Sex”
CEL MAI BUN ACTOR ÎN COMEDIE STAND-UP LA TELEVIZIUNE – Ricky Gervais, „Ricky Gervais: Mortality”
CEL MAI BUN PODCAST – „Good Hang with Amy Poehler”