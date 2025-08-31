Golden Hour în București. Locurile din oraș cu cele mai frumoase priveliști la apusul de soare

Spectacolul extraordinar pe care îl poate oferi apusul de soare din București este un alt paradox al orașului. De exemplu, senzația insuportabilă de prizonier în trafic poate să dispară într-o fracțiune de secundă, în acel moment în care descoperi cum cerul și drumul sunt colorate fantastic la amurg.

În București, apusul de soare poate fi o experiență extraordinară oriunde te prinde, în intersecția infernală de la Arcul de Triumf ori pe Calea Victoriei cea veșnic aglomerată în zilele de lucru.

Dar există și câteva locuri unde te poți bucura în liniște de acest moment al zilei. Acolo, experiența poate fi atât de plăcută și de intensă încât e foarte posibil și să uiți să faci poze cu telefonul.

