Google anunță un salt major în cursa pentru calculatoarele cuantice, un algoritm de 13.000 de ori mai rapid decât orice analog de pe un supercomputer

Google a anunțat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea către aplicații practice pentru calculul cuantic și care va putea genera date unice pentru utilizare în inteligența artificială, transmite Reuters.

Gigantul tech american afirmă că noul algoritm denumit Quantum Echoes rulează pe cipul cuantic al companiei și este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat algoritm de calcul clasic folosit pe supercomputere.

Anunțul vine la mai puțin de un an după ce Google a prezentat cipul său cuantic, Willow, despre care compania a spus că poate depăși o problemă crucială a „qubiților”, elementele fundamentale ale calculului cuantic.

Directorii companiei au afirmat acum că dezvoltarea algoritmului este, ca importanță, aproximativ echivalentă cu cea a cipului.

În viitor, algoritmul Quantum Echoes ar putea ajuta la măsurarea structurii moleculare a diferitelor molecule, lucru care ar putea facilita descoperirea de noi medicamente și ar putea contribui la știința materialelor prin identificarea unor tipuri noi de materiale, au declarat directorii companiei într-o conferință de presă.

Ce spune Google despre noua sa descoperire

„Imaginează-ți că încerci să găsești o navă pierdută pe fundul oceanului. Tehnologia sonar îți poate oferi o formă neclară și îți poate spune: ‘Este o epavă acolo jos’. Dar ce-ar fi dacă nu doar ai putea găsi nava, ci ai putea și să citești plăcuța cu numele de pe coca ei? Acesta este tipul de precizie fără precedent pe care tocmai l-am atins cu cipul nostru cuantic Willow”, afirmă Google într-un comunicat publicat miercuri.

„Quantum Echoes poate fi util în studiul structurii sistemelor din natură – de la molecule la magneți și până la găurile negre -, iar noi am demonstrat că rulează de 13.000 de ori mai rapid pe cipul Willow decât cel mai performant algoritm clasic rulat pe unul dintre cele mai rapide supercomputere din lume”, mai afirmă compania.

În ceea ce privește inteligența artificială, inginerii Google speră să poată folosi algoritmul pentru a crea seturi noi de date destinate unor domenii precum științele vieții, unde nu există suficiente date de calitate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Google, companie ce face parte din grupul american Alphabet, se numără printre giganții tehnologici care investesc în calculul cuantic, un domeniu ce promite să accelereze viteza de procesare și să rezolve probleme inaccesibile pentru computerele actuale.

Algoritmul Quantum Echos este de asemenea verificabil pe alte computere cuantice sau prin experimente. Datele verificabile înseamnă că pot conduce la aplicații practice.

„Un nou pas către calculul cuantic la scară completă”

Michel Devoret, cercetător-șef în cadrul diviziei de inteligență artificială cuantică a Google a declarat că acest anunț reprezintă o nouă bornă de reper în domeniul său. „Acesta marchează un nou pas către calculul cuantic la scară completă”, a spus Devoret, care a câștigat chiar luna aceasta Premiul Nobel pentru Fizică datorită muncii sale în domeniul tehnologiei cuantice.

Totuși, un expert a avertizat că realizarea Google, deși impresionantă, se concentrează pe o problemă științifică restrânsă, fără un impact semnificativ în lumea reală. Winfried Hensinger, profesor de tehnologii cuantice la Universitatea din Sussex, a declarat pentru The Guardian că Google a demonstrat „avantajul cuantic” – adică cercetătorii au reușit să efectueze o sarcină folosind un computer cuantic, imposibil de realizat cu un computer clasic.

Totuși, computerele cuantice complet tolerante la erori, capabile să îndeplinească unele dintre sarcinile care entuziasmează cel mai mult comunitatea științifică, sunt încă departe, deoarece ar necesita sisteme capabile să găzduiască sute de mii de qubiți unitatea de bază a informației într-un computer cuantic.

„Este important de înțeles că sarcina realizată de Google nu este chiar atât de revoluționară precum unele dintre aplicațiile despre care se așteaptă să schimbe lumea în domeniul calculului cuantic”, a spus Hensinger. „Cu toate acestea, reprezintă încă o dovadă convingătoare că computerele cuantice devin treptat din ce în ce mai puternice”, a spus el.

Google a publicat miercuri detalii despre algoritmul Quantum Echoes în revista științifică Nature.