Decizie și în Ilfov. Grădinițele și școlile din județ vor fi închise miercuri, din cauza codului roșu de vreme rea 

Și în județul Ilfov școlile și grădinițele vor fi închise miercuri, a hotărât într-o ședință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, conform surselor HotNews. Ulterior, Ministerul Educației a confirmat oficial decizia.

Decizia vine la scurt timp după ce și Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis ca în ziua de miercuri să fie suspendate toate cursurile cu prezență fizică, din cauza codului roșu de vreme rea, au confirmat pentru HotNews reprezentanți din Comitetul pentru Situații de Urgență București.

„Activitatea didactică va fi suspendată miercuri, 8 octombrie, atât în Capitală, cât și în județul Ilfov”, a transmis apoi, oficial, Ministerul Educației.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară.

Până la această oră, autoritățile locale au decis închiderea școlilor din toate județele vizate de codul roșu de ploi torențiele – Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov. Aceeași decizie s-a luat și la nivelul Bucureștiului.

Sfaturi pentru populație: „Evitați deplasările în aer liber”

Reprezentanţii Departamentului pentru Situații de Urgență fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.

Recomandările DSU: