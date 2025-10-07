BREAKING Școlile și grădinițele din București vor fi închise miercuri, din cauza vremii. Primarul Capitalei: „Cel mai mare risc este ca oraşul să fie paralizat”

Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis ca în ziua de miercuri să fie suspendate toate cursurile cu prezență fizică, din cauza codului roșu de vreme rea, au confirmat pentru HotNews reprezentanți din Comitetul pentru Situații de Urgență București.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară.

Până marți la prânz, autoritățile locale hotărâseră închiderea școlilor din județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Acum se adaugă și București.

Comitetul pentru Situații de Urgență a municipiului București s-a reunit astăzi de la ora 14:30. Ședința este încă în desfășurare la ora publicării acestui articol, iar cei prezenți au votat pentru suspendarea cursurilor pentru ziua de miercuri.

La final, autoritățile vor anunța oficial măsurile luate pe timpul codului roșu de ploi torențiale, într-o conferință de presă.

Bujduveanu: Există riscul ca orașul să fie paralizat

Într-o intervenție la Antena 3, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că „există riscul ca orașul să fie paralizat”.

„Credem că cel mai mare risc este ca oraşul să fie paralizat în momentul în care este codul roşu. De aceea discutăm ca să reuşim să armonizăm pe toată lumea, să se pregătească toţi părinţii şi copiii, dar, din nou, cel mai important lucru este să ne asigurăm că nu există victime în această perioadă şi că nu există deplasări în perioada codului roşu pentru a ridica sau prelua copiii de la şcoală”, a mai spus edilul.

Bujduveanu a precizat că în funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, autoritățile vor lua decizii şi pe aparatul administrativ, administraţie publică.

„Va ploua de trei ori cât ar trebui în octombrie”

Un ciclon mediteranean trece acum în România, care va aduce ploi foarte puternice și cantități importante de apă, a explicat marți șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

În următoarele ore, ar urma să plouă de trei ori cât pentru o lună întreagă, a spus aceasta.

Sfaturi pentru populație: „Evitați deplasările în aer liber”

Reprezentanţii Departamentului pentru Situații de Urgență fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.

Recomandările DSU: