Gramatica revine la liceu după 16 ani. Programa, contestată de unii profesori. „E încărcată peste măsură! Asta vrem să știe elevii de 14-15 ani?!”

Mesaje pline de greșeli, acorduri ratate, fraze fără legătură, „k” în loc de „c”, virgule puse la întâmplare. Ani la rând, semnalele pe care profesorii le-au ridicat în ceea ce privește modul în care elevii de 15-17 ani își exprimă ideile au atras atenția asupra unei probleme structurale: lipsa continuității în predarea gramaticii după clasa a VIII-a și consecințele vizibile în exprimarea adolescenților. Noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, aflată acum în dezbatere publică, reintroduce, pentru prima dată după 16 ani, noțiuni explicite de frazare și construcție a propozițiilor.

După aproape două decenii, Ministerul Educației vrea să reintroducă noțiuni de gramatică în programa de limba română de liceu, iar pentru liceele pedagogice propune o disciplină separată: „Gramatica aplicată a limbii române”.

Propunerea include formulări precum „raportul dintre cuvânt și enunț, dintre propoziție, frază și enunț”, adică elemente de gramatică funcțională care nu au mai fost predate în liceu din 2009 încoace.

Reamintim că în această perioadă se află în dezbatere publică noile programe de liceu, menite să modernizeze curricula, ce vor fi implementate începând cu anul școlar următor. Profesorii și lingviștii au păreri împărțirțite. Unii spun că elevii cer mai multă gramatică curată, nu componente de limbă și comunicare (adică sunt mai interesați de cum comunică, decât de cum e construită limba). Alții consideră exact invers: că structura clasică de gramatică este esențială în clasa a IX-a, pentru că oferă o bază solidă.

Ministerul Educației justifică reintroducerea noțiunilor de gramatică prin necesitatea consolidării competențelor de comunicare: organizarea logică a ideilor, înțelegerea raporturilor dintre propoziții, formularea corectă și coerentă a argumentelor, interpretarea textelor complexe.

