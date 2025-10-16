Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate”

Parlamentul Greciei a adoptat joi un proiect de lege care permite angajatorilor din sectorul privat să extindă durata zilei de lucru, în pofida protestelor venite din partea angajaților care se confruntă cu o criză a costului vieții, relatează Reuters.

Proiectul de lege, care le permite angajatorilor să impună zile de lucru de 13 ore – față de actualele opt ore – are ca scop, potrivit guvernului conservator, să facă piața muncii mai flexibilă și mai eficientă.

Însă propunerea a declanșat două greve generale luna aceasta, muncitorii considerând-o o tentativă de subminare a drepturilor lor tocmai într-un moment în care se confruntă cu stagnarea salariilor și cu creșterea prețurilor la alimente și chirii.

„Când restul Europei discută despre reducerea programului de lucru, în Grecia îl mărim”, a spus Themis Lytras, un barman de 41 de ani, care a declarat că chiria lui s-a dublat în ultimii doi ani.

Datele Uniunii Europene arată că Grecia are deja una dintre cele mai lungi săptămâni de lucru din Europa – în jur de 40 de ore – comparativ cu o medie de 34 de ore în Germania sau 32 în Olanda.

Probleme economice în Grecia, în pofida redresării economice

Grecia și-a revenit după o criză a datoriei publice care a durat între 2009 și 2018, marcată de ani de austeritate severă, în urma căreia s-a pierdut un sfert din producția națională.

Creșterea economică solidă din ultimii ani a permis reduceri de taxe și majorări salariale. Totuși, salariile rămân sub nivelul de dinaintea crizei, iar puterea de cumpărare a grecilor se numără printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat.

Guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis și-a văzut popularitatea scăzând în sondaje, parțial din cauza dezamăgirii provocate de faptul că redresarea economică nu a dus la îmbunătățirea nivelului de trai.

„După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate”, a declarat George Koutroumanis, fost ministru al muncii, care a numit noua lege „absurdă”.

Programul de lucru extins poate fi aplicat doar trei zile pe lună și până la 37 de zile pe an. Proiectul de lege îi protejează pe angajați de concediere în cazul în care refuză să lucreze ore suplimentare, dar sindicatele susțin că acesta le răpește lucrătorilor puterea de negociere, într-o țară unde munca nedeclarată este frecventă iar salariile medii rămân relativ scăzute.

Legea, care le oferă angajatorilor mai multă flexibilitate în privința angajărilor pe termen scurt și permite personalului să lucreze patru zile pe săptămână pe tot parcursul anului, prin acord prealabil, a fost aprobată de majoritatea deputaților din parlamentul de 300 de locuri.