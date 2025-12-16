Grecia a rambursat anticipat peste 5 miliarde de euro. De ce vrea să achite mai devreme din împrumuturile primite în timpul crizei datoriilor

Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistență financiară acordate de statele din zona euro, pe fondul redresării economiei țării după criza datoriilor din deceniul precedent, au declarat pentru Reuters oficiali eleni.

Datoria de 5,3 miliarde de euro achitată luni era scadentă după 2031.

Rambursarea va permite Greciei să economisească plata dobânzilor aferente (de 1,6 miliarde de euro) până în 2041 și să-și reducă datoria sub 120% din PIB până în 2029, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, conform Agerpres.

În timpul crizei datoriilor, FMI și zona euro zone au împrumutat Greciei aproximativ 280 miliarde de euro, cu condiția ca Atena să impună măsuri dure de austeritate.

Datoria achitată luni făcea parte din primul pachet de asistență financiară, acordat Greciei în 2010 de statele membre ale zonei euro, iar plățile se efectuau către fiecare țară în parte prin intermediul Comisiei Europene, au precizat sursele.

Obiectivul autorităților de la Atena este de a achita primul din cele trei împrumuturi acordate în primul an al crizei datoriilor până în 2031, cu 10 ani mai devreme decât era planificat.

La ce nivel al datoriei vrea să ajungă până în 2029

Conform previziunilor oficiale, datoria Greciei se va situa anul acesta la 145,9% din PIB, urmând să scadă la 138,2% din PIB în 2026, și sub 120% din PIB până în 2029, apropiind-se de nivelurile din alte state membre ale zonei euro, cum ar fi Franța.

În perioada 2022-2024, autoritățile de la Atena au efectuat trei rambursări anticipate ale împrumuturilor europene, totalizând 15,9 miliarde de euro. Cu operațiunea de luni, cifra a ajuns la 20,1 miliarde de euro.

În paralel, 7,9 miliarde de euro au fost folosiți pentru achitarea împrumuturilor de la Fondul Monetar Internațional.

Al treilea pachet de asistență financiară a expirat în 2018 și de atunci țara s-a bazat doar pe piețele de obligațiuni necesitățile de împrumut.