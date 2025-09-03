Grecia a votat pentru „returnarea forțată” a solicitanților de azil respinși. Închisoare de până la cinci ani pentru șederea ilegală în țară

Parlamentul grec a adoptat miercuri o lege controversată care prevede „returnarea forțată” a solicitanților de azil respinși și incriminează șederea ilegală în țară, pedepsită acum cu închisoare de la doi la cinci ani, relatează AFP și Agerpres.

În ciuda criticilor pe scară largă din partea Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, a Ombudsmanului grec, a sindicatului judecătorilor administrativi și a numeroaselor ONG-uri pentru drepturile omului, proiectul de lege a fost adoptat de majoritatea conservatoare aflată la guvernare, Noua Democrație (ND), de partidul naționalist Niki și de parlamentari independenți de extremă dreapta, după o dezbatere aprinsă în legislativ, care a început marți.

Toate partidele de opoziție de stânga au votat împotriva legii, conform biroului de presă al parlamentului. Partidul socialist PASOK a numit legea „ilegală”, „haotică” și „inaplicabilă”, iar partidul KKE (comunist), „rasistă” și „rușinoasă”.

Legea prevede „returnări forțate” pentru solicitanții de azil respinși, dacă aceștia nu optează pentru „reîntoarcerea voluntară” în țara lor.

Șederea ilegală devine infracțiune și se pedepsește cu cel puțin doi ani de închisoare, până la cinci ani.

„Cetățenii țărilor terțe care fac obiectul unor decizii de returnare vor fi reținuți până la plecarea lor”, a avertizat ministrul Migrației, Thanos Plevris.

Sunt prevăzute pedepse de cel puțin trei ani pentru străinii care fac obiectul unor decizii de returnare și care se întorc în Grecia fără acte.

„Imigranții ilegali trebuie să știe că sunt autorii unei infracțiuni și vor merge la închisoare”

Referindu-se la politica recentă a UE de încurajare a „returnărilor forțate”, ministrul a salutat faptul că Grecia a fost „prima țară care a introdus o măsură extrem de descurajatoare” pentru migranții fără acte și care „a incriminat astfel șederea ilegală”.

„De acum înainte, imigranții ilegali trebuie să știe că vor fi plasați în detenție administrativă și sub supraveghere” și că sunt autorii „unei infracțiuni și vor merge la închisoare”, a declarat ministrul, cunoscut pentru poziția sa anti-imigrație, fiind fost membru al unui partid de extremă dreapta.

„Trebuie să știe că nu vor primi niciodată statut legal în țara noastră”, a explicat el marți într-un interviu acordat postului de televiziune Mega.

Legea înăsprește și mai mult politica migrației din Grecia și vine la două luni după suspendarea cererilor de azil pentru o perioadă de trei luni pentru străinii din țările nord-africane.

Această măsură, de asemenea criticată, a fost adoptată la începutul lunii iulie, în urma sosirii a mii de persoane în Creta, una dintre cele mai turistice insule ale țării.