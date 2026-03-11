Grecia plafonează marjele de profit pentru carburanți și supermarketuri din cauza situației din Orientul Mijlociu

Guvernul Greciei a anunțat miercuri plafonarea marjelor de profit la carburanți și la produsele de pe rafturile supermarketurilor pentru o perioadă de trei luni, pentru a preveni eventuale cazuri de speculă generate de creșterea prețurilor la energie declanșată de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, transmite Reuters.

Prețurile pentru petrol au crescut din nou miercuri, deoarece piețele s-au arătat reticente față de faptul că planul Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera o cantitate record de rezerve de petrol ar putea compensa eventualele șocuri de aprovizionare provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Loviturile de represalii ale Iranului au avariat infrastructuri energetice esențiale din regiune și au perturbat grav fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă crucială pentru transportul global de energie.

„Evident, nu putem interveni asupra creșterilor de prețuri primare, dar transmitem cu siguranță mesajul că aceste turbulențe economice nu trebuie să ducă la obținerea de profituri speculative”, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis în timpul unei întâlniri cu președintele Greciei.

„Profiturile sunt legitime, dar specula nu este”, subliniază guvernul Greciei

Grecia, una dintre cele mai îndatorate națiuni din Europa, își revine după criza datoriilor din perioada 2009–2018, însă o creștere costurilor alimentelor și locuințelor a apăsat asupra consumatorilor în ultimele luni, încă de dinaintea începerii războiului din Orientul Mijlociu.

În încercarea de a împiedica firmele care comercializează carburanți să profite nejustificat de creșterea prețurilor la energie în detrimentul consumatorilor, guvernul grec a anunțat că va impune stațiilor de alimentare un plafon de 12 cenți pe litru peste prețul en-gross al benzinei și motorinei, în timp ce supermarketurile vor risca amenzi de până la 5 milioane de euro dacă marjele lor de profit depășesc media din 2025.

Măsurile vor intra în vigoare imediat și vor rămâne valabile până la sfârșitul lunii iunie, a precizat guvernul.

„Profiturile sunt legitime, dar specula nu este”, a subliniat Takis Theodorikakos, ministrul elen al dezvoltării.