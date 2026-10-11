Grecia se pregătește și ea să interzică rețelele de socializare celor sub 15 ani

Un proiect de lege care stabileşte vârsta minimă de 15 ani pentru accesul la platformele de socializare urmează să fie examinat marţi de o comisie parlamentară, în contextul în care Grecia încearcă să consolideze protecţia minorilor în mediul online, relatează publicația elenă eKathimerini, preluată de News.ro.

Proiectul legislativ, depus în Parlament vineri seară de ministrul de stat Akis Skertsos, urmăreşte să restricţioneze accesul copiilor sub 15 ani la serviciile de socializare online, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătăţii, siguranţei şi dezvoltării lor sociale.

Proiectul atribuie responsabilitatea supravegherii aplicării măsurilor Consiliului Naţional pentru Radio şi Televiziune din Grecia (ESR) şi Autorităţii Elene pentru Protecţia Datelor (DPA).

În expunerea de motive, Guvernul afirmă că expunerea timpurie la platformele de socializare, ai căror algoritmi sunt concepuţi pentru a maximiza timpul petrecut de utilizatori în mediul online, prin recomandări personalizate şi fluxuri continue de conţinut, poate creşte riscul dezvoltării unor comportamente problematice sau de dependenţă.

Restricţia de vârstă propusă ar putea fi pusă în aplicare prin intermediul instrumentelor digitale de verificare a vârstei existente în Grecia, inclusiv aplicaţiile Gov.gr Wallet şi KidsWallet.

Măsurile ar urma să îi vizeze în principal pe copiii sub 15 ani şi pe părinţii sau tutorii acestora, precum şi pe furnizorii de platforme de socializare şi autorităţile naţionale responsabile de monitorizarea respectării legislaţiei.

Turcia a interzis sâmbătă utilizarea rețelelor sociale de către persoanele cu vârsta sub 15 ani, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări din lume preocupate de protejarea copiilor și adolescenților împotriva efectelor negative ale acestor platforme.

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