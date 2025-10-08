Greta Thunberg a încurcat fotografiile. Postarea care i-a adus un val de critici, după ce a fost expulzată de Israel

Activista suedeză de mediu Greta Thunberg, alături de mai mulți colegi activiști suedezi, a susținut o conferință de presă în Piața Sergels Torg din Stockholm, Suedia, pe 7 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O polemică a izbucnit după ce activista suedeză de mediu Greta Thunberg, angajată de multă vreme în cauza palestiniană, a publicat marți pe Instagram un mesaj în care denunța condițiile de detenție ale prizonierilor palestinieni din Israel, deși una dintre fotografiile utilizate de ea îl înfățișa de fapt pe Evyatar David, ostatic israelian aflat în captivitatea Hamas, informează miercuri postul israelian de televiziune i24News.

Confuzia a stârnit un val de critici online: numeroși internauți au semnalat eroarea, ceea ce a dus la ștergerea imaginii incriminate câteva ore mai târziu, notează Agerpres.

Ambasada Israelului în Franța a reacționat imediat, distribuind o captură de ecran a postării pe platforma X (fostul Twitter), acuzând-o pe Thunberg de „ignoranță orbită de ură”.

L’ignorance aveuglée par la haine devient tendance :

Greta Thunberg a publié un message sur les « prisonniers palestiniens » en utilisant l’image d’Evyatar David, un otage israélien – affamé, maltraité, et forcé par le Hamas palestinien à creuser sa propre tombe. pic.twitter.com/VPf2SCGGRO — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) October 8, 2025

Reprezentanța diplomatică a reamintit că Evyatar David a fost „înfometat, maltratat și forțat de Hamas să își sape propriul mormânt”.

Greta Thunberg, care a participat la Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Fâșia Gaza spărgând embargoul israelian pentru a aduce ajutoare locuitorilor din enclava palestiniană, a afirmat marți că a fost „răpită și torturată” de armata israeliană, după arestarea activiștilor din această flotilă.

Militanții propalestinieni au fost eliberați între timp și expulzați din Israel.